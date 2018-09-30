أول رد فعل رسمي من الزمالك تعقيباً على عقوبات الكاف بحق “مرتضى منصور”

Advertisements

شهد اليوم الأحد الموافق 30 سبتمبر 2018 ظهور أول رد فعل رسمي من جانب نادي الزمالك، وذلك تعقيباً على العقوبات الصارمة التي فرضها الإتحاد الأفريقي لكرة القدم في يوم أمس السبت بحق المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك بعد إهانته لأحمد أحمد رئيس الإتحاد الأفريقي لكرة القدم.

حيث أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك أنه سوف يكشف في صباح يوم غداً الإثنين عن بعض القرارات الهامة رداً على عقوبات الإتحاد الأفريقي لكرة القدم بحق المستشار مرتضى منصور، وذلك من خلال مؤتمر صحفي سوف يتم عقده في مقر نادي الزمالك في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً بتوقيت القاهرة.

Advertisements

ويعيش نادي الزمالك في الوقت الحالي حالة من التخبط الإداري بشكل غير مسبوق على الإطلاق، وخاصة بعدما قرر الإتحاد الأفريقي لكرة القدم إيقاف المستشار مرتضى منصور عن مزاولة أي نشاط رياضي لمدة عام كامل، إضافة إلى فرض غرامة مالية عليه قدرها مبلغ 40 ألف دولار.

ولم يقتصر الأمر على عقوبات الاتحاد الأفريقي لكرة القدم فقط، بل قامت اللجنة الأولمبية المصرية أيضاً بدورها بفرض عقوبة على المستشار مرتضى منصور، والتي تمثلت في حرمانه من حضور أي بطولات رياضية أو أي اجتماعات تندرج تحت راية اللجنة الأولمبية المصرية، كما طالبت اللجنة الأولمبية أيضاً بضرورة رفع الحصانة عن المستشار مرتضى منصور.

ومن جانبها أشارت بعض وسائل الإعلام المصرية إلى أن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة قد حرص على التواصل هاتفياً مع المستشار مرتضى منصور، وذلك من أجل متابعة الخطوات التي سوف يقوم بها نادي الزمالك في الفترة القادمة، وخاصة وأن الإتحاد الأفريقي لكرة القدم قد هدد نادي الزمالك بالإيقاف في حالة عدم امتثال المستشار مرتضى منصور للعقوبات المفروضة عليه.

إقرأ أيضاً: الكاف يفرض عقوبة صارمة على مرتضى منصور بسبب إهانة رئيس الإتحاد الأفريقي