تعرف على موعد قرعة ثمن نهائي كأس زايد للأندية الأبطال

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يترقب عشاق كرة القدم في الوطن العربي بأكمله قرعة الدور ثمن النهائي لمسابقة كأس زايد للأندية الأبطال 2018 / 2019 م، وذلك بعدما انتهت في مساء يوم أمس الأحد الموافق 30 سبتمبر 2018 جميع مباريات دور ال32 من عمر المسابقة.

ومن المقرر أن تُقام قرعة الدور ثمن النهائي لمسابقة كأس زايد للأندية الأبطال في يوم الأحد القادم الموافق 6 أكتوبر 2018 في العاصمة السعودية الرياض، علماً بأن فعاليات القرعة سوف تكون منقولة بشكل حصري عبر شبكة قنوات أبوظبي الرياضية الإماراتية الناقل الحصري لمسابقة كأس زايد للأندية الأبطال.

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وإليكم الآن جميع الأندية التي نجحت في التأهل إلى الدور ثمن النهائي في مسابقة كأس زايد للأندية الأبطال 2018 / 2019 م:

فريق الأهلي المصري / فريق الزمالك المصري / فريق الإسماعيلي المصري.

فريق الاتحاد السكندري المصري / فريق وفاق سطيف الجزائري / فريق اتحاد العاصمة الجزائري.

فريق مولودية الجزائر الجزائري / فريق الهلال السعودي / فريق النصر السعودي.

فريق الأهلي السعودي / فريق الوداد البيضاوي المغربي / فريق الرجاء البيضاوي المغربي.

فريق الوصل الإماراتي / فريق النجم الساحلي التونسي / فريق المريخ السوداني / فريق نفط الوسط العراقي.

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