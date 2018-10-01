موعد مباراة الأهلي ووفاق سطيف الثلاثاء 2/10/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة الأهلي ووفاق سطيف، يستعد فريق الأهلي لملاقاة ضيفه فريق وفاق سطيف الجزائري في مساء يوم الثلاثاء الموافق 2 أكتوبر 2018 على ملعب السلام في العاصمة المصرية القاهرة، وذلك ضمن مباريات الذهاب في إطار الدور نصف النهائي في مسابقة دوري أبطال أفريقيا 2018 م.

ولا شك أن عشاق كرة القدم الأفريقية في كل مكان حول العالم وخاصة عشاق كرة القدم العربية وتحديداً عشاق النادي الأهلي يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة الأهلي ووفاق سطيف، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ووفاق سطيف.

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وبناءً على ذلك سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة الأهلي ووفاق سطيف، إضافة إلى التشكيل المتوقع لكلاً من الأهلي ووفاق سطيف في هذه المباراة الهامة في مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

موعد مباراة الأهلي ووفاق سطيف

موعد مباراة الأهلي ووفاق سطيف، يستعد فريق الأهلي لملاقاة ضيفه فريق وفاق سطيف الجزائري في مساء يوم الثلاثاء الموافق 2 أكتوبر 2018 على ملعب السلام في العاصمة المصرية القاهرة، وذلك ضمن مباريات الذهاب في إطار الدور نصف النهائي في مسابقة دوري أبطال أفريقيا 2018 م.

وتنطلق مباراة الأهلي ووفاق سطيف تحديداً في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة الأهلي ووفاق سطيف والقنوات الناقلة للمباراة

موعد مباراة الأهلي ووفاق سطيف، سوف تكون مباراة الأهلي ووفاق سطيف منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD2 المشفرة، فيما سيكون المعلق المصري علي محمد علي هو معلق المباراة على القناة الصوتية الأولى، كما سيكون المعلق الجزائري حفيظ دراجي هو معلق المباراة أيضاً ولكن على القناة الصوتية الثانية.

وسوف تكون مباراة الأهلي ووفاق سطيف منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة النيل للرياضة على التردد الأرضي فقط لا غير، وأخيراً سوف تكون مباراة الأهلي ووفاق سطيف منقولة بشكل حصري عبر قناة الثانية المصرية على التردد الأرضي.

آخر تحضيرات الأهلي ووفاق سطيف والتشكيل المتوقع

موعد مباراة الأهلي ووفاق سطيف، يدخل فريق الأهلي غمار مباراته المنتظرة أمام ضيفه فريق وفاق سطيف في إطار الدور نصف النهائي لمسابقة دوري أبطال أفريقيا، وهو عازماً على تحقيق أفضل نتيجة إيجابية ممكنة، وذلك في حالة أراد وضع قدم له في الدور النهائي من عمر المسابقة قبل موعد مباراة الإياب.

ولعل ما قد يُساهم أكثر في مساعدة فريق الأهلي على تحقيق هدفه، هي جماهيره الغفيرة التي سوف تكون حاضرة بغزارة في مدرجات ملعب السلام من أجل مساندة لاعبي المارد الأحمر في هذه المباراة الحاسمة، على أمل أن لا تتكرر منهم الهتافات المعادية ضد أي شخص كان في هذه المباراة مثلما حدث في المباراة الماضية أمام فريق حوريا كوناكري الغيني.

حيث ساهمت هذه الهتافات في توقيع عقوبة على النادي الأهلي من طرف الإتحاد الأفريقي لكرة القدم، وذلك نظراً لأن هذه الهتافات كانت موجهة ضد المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية، مما كان له تأثيراً سلبياً للغاية على العلاقات المصرية السعودية لولا تدخل العقلاء في نهاية المطاف من أجل احتواء الأزمة.

ويسعى فريق الأهلي بدوره إلى نسيان كل هذه المشاكل التي تُحيط بالنادي الأهلي، وذلك من أجل التركيز فقط على كرة القدم على أرض الملعب، وخاصة وأن فريق الأهلي يُدرك جيداً أن مهمته أمام ضيفه فريق وفاق سطيف لن تكون سهلة على الإطلاق في ظل الصلابة الدفاعية التي يتمتع بها الفريق الجزائري إضافة إلى الروح القتالية التي ظهرت على لاعبي الفريق في الدور ربع النهائي من عمر المسابقة.

ويطمح فريق الأهلي إلى العودة من جديد إلى منصة التتويج على صعيد مسابقة دوري أبطال أفريقيا، وخاصة وأن المارد الأحمر لم يعرف طعم التتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا منذ عام 2013، وذلك حينما فاز باللقب على حساب نظيره فريق أورلاندو بايريتس الجنوب أفريقي، علماً بأن ذلك اللقب كان هو الثامن في تاريخ النادي الأهلي على مدار تاريخ مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

ومن جانبه كشف الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الأهلي عن قائمة فريقه التي سوف تكون حاضرة في هذه المباراة المنتظرة أمام ضيفه فريق وفاق سطيف، حيث جاءت قائمة فريق الأهلي على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي / شريف إكرامي / علي لطفي.

خط الدفاع: باسم علي / أحمد فتحي / محمد هاني / ساليف كوليبالي / أيمن أشرف / صبري رحيل / علي معلول.

خط الوسط: حسام عاشور / هشام محمد / أكرم توفيق / كريم نيدفيد / أحمد حمدي / وليد سليمان / مؤمن زكريا / إسلام محارب / أحمد حمودي / ناصر ماهر.

خط الهجوم: وليد أزارو / صلاح محسن.

ولم تعرف قائمة فريق الأهلي تواجد بعض العناصر الهامة في هذه المباراة أمام فريق وفاق سطيف بداعي الإصابة، حيث غاب عن قائمة المارد الأحمر في هذه المباراة كلاً من: سعد الدين سمير / محمد نجيب / عمرو السولية / جونيور أجايي / مروان محسن / ميدو جابر / رامي ربيعة.

ومن المتوقع أن يقوم المدير الفني الفرنسي باتريس كارتيرون بالاعتماد بنسبة كبيرة للغاية على تشكيلة أهلاوية سوف تتألف في هذه المباراة الهامة أمام ضيفه فريق وفاق سطيف على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أحمد فتحي / ساليف كوليبالي / أيمن أشرف / علي معلول.

خط الوسط: حسام عاشور / هشام محمد / أحمد حمودي / ناصر ماهر / وليد سليمان.

خط الهجوم: وليد أزارو.

أما على الجانب المقابل يبدو فريق وفاق سطيف جاهزاً بصورة كبيرة من أجل خوض غمار هذه المباراة المعقدة أمام مضيفه فريق الأهلي، ويكفي الإشارة فقط إلى أن فريق وفاق سطيف قد نجح في إقصاء حامل اللقب في النسخة الماضية وهو فريق الوداد البيضاوي المغربي من الدور ربع النهائي من عمر المسابقة.

وهو الأمر الذي يؤكد بدوره على أن فريق وفاق سطيف سوف يكون خصماً عنيداً للغاية على المارد الأحمر، وذلك سواء في مباراة الإياب على أرض دولة الجزائر أو حتى في المباراة الذهاب على الأراضي المصرية.

ويطمح فريق وفاق سطيف هو أيضاً رفقة مديره الفني المغربي رشيد الطاوسي إلى التتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا في نسخة العام الحالي 2018، علماً بأن فريق وفاق سطيف كان قد نجح بالتتويج باللقب الغالي في عام 2014.

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