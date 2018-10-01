موعد مباراة ريال مدريد وسيسكا موسكو الثلاثاء 2/10/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة ريال مدريد وسيسكا موسكو، يستعد فريق ريال مدريد الإسباني حامل اللقب في آخر 3 مواسم لملاقاة مضيفه فريق سيسكا موسكو الروسي في مساء يوم الثلاثاء الموافق 2 أكتوبر 2018 على ملعب لوجنيكي في العاصمة الروسية موسكو، وذلك ضمن مباريات الجولة الثانية عن المجموعة السابعة في إطار دور المجموعات في مسابقة دوري أبطال أوروبا 2018 / 2019 م.

ولا شك أن عشاق كرة القدم الأوروبية في كل مكان حول العالم وخاصة عشاق نادي ريال مدريد يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة ريال مدريد وسيسكا موسكو، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وسيسكا موسكو.

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وبناءً على ذلك سوف نستعرض لكم في هذه المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة ريال مدريد وسيسكا موسكو، إضافة إلى التشكيل المتوقع لكلاً من ريال مدريد وسيسكا موسكو في هذه المباراة الهامة في مسابقة دوري أبطال أوروبا.

موعد مباراة ريال مدريد وسيسكا موسكو

موعد مباراة ريال مدريد وسيسكا موسكو، يستعد فريق ريال مدريد الإسباني حامل اللقب في آخر 3 مواسم لملاقاة مضيفه فريق سيسكا موسكو الروسي في مساء يوم الثلاثاء الموافق 2 أكتوبر 2018 على ملعب لوجنيكي في العاصمة الروسية موسكو، وذلك ضمن مباريات الجولة الثانية عن المجموعة السابعة في إطار دور المجموعات في مسابقة دوري أبطال أوروبا 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة ريال مدريد وسيسكا موسكو تحديداً في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة ريال مدريد وسيسكا موسكو والقنوات الناقلة للمباراة

موعد مباراة ريال مدريد وسيسكا موسكو، سوف تكون مباراة ريال مدريد وسيسكا موسكو منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD1 المشفرة، فيما سيكون المعلق التونسي عصام الشوالي هو معلق المباراة.

وسوف تكون مباراة ريال مدريد وسيسكا موسكو منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD11 المشفرة باللغة الإنجليزية، وأخيراً سوف تكون مباراة ريال مدريد وسيسكا منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD15 المشفرة باللغة الإسبانية.

آخر تحضيرات ريال مدريد وسيسكا موسكو والتشكيل المتوقع

موعد مباراة ريال مدريد وسيسكا موسكو، يدخل فريق ريال مدريد غمار مباراته الثانية في دور المجموعات في مسابقة دوري أبطال أوروبا في الموسم الحالي، وهو عازماً على تحقيق الانتصار الثاني على التوالي دون سواه، وذلك من أجل مواصلة الانفراد بصدارة جدول ترتيب المجموعة السابعة في إطار سعيه لضمان تأهله بشكل مبكر إلى الدور ثمن النهائي من عمر المسابقة.

ولا تقتصر مهمة فريق ريال مدريد فقط على التأهل إلى الدور القادم، وخاصة وأنه حامل اللقب في آخر 3 مواسم مما يجعله مطالباً من جماهيره بضرورة الحفاظ على التاج الأوروبي للموسم الرابع على التوالي في إنجاز تاريخي لا مثيل له على الإطلاق في القارة الأوروبية.

ولا شك أن حجم الضغوطات على الفريق الملكي سوف تكون هائلة طوال الموسم الحالي، وخاصة بعد مغادرة كلاً من المدرب الفرنسي زين الدين زيدان إضافة إلى النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عن صفوف النادي الملكي قبل انطلاقة الموسم الحالي مباشرة.

ولعل ما يُعقد الأمور أكثر على فريق ريال مدريد هي النتائج السلبية التي حققها الفريق في الآونة الأخيرة، وتحديداً منذ منتصف الأسبوع الماضي بعدما تعرض فريق ريال مدريد إلى الخسارة أولاً خارج أرضه على يد مضيفه فريق إشبيلية بثلاثة أهداف دون مقابل، ومن ثم سقط في فخ التعادل السلبي بدون أهداف في مباراة الديربي أمام جاره فريق أتلتيكو مدريد.

ويُدرك الإسباني جولين لوبيتيجي مدرب فريق ريال مدريد أنه بات مطالباً الآن بالعودة من جديد إلى سكة الانتصارات من بوابة مضيفه فريق سيسكا موسكو، وذلك على الرغم من بعض الغيابات المؤثرة في صفوف الفريق الملكي قبل هذه المباراة.

حيث يغيب عن صفوف فريق ريال مدريد في هذه المباراة أربعة عناصر في غاية الأهمية، وهي: الإسباني سيرجيو راموس / البرازيلي مارسيلو / الإسباني إيسكو / الويلزي جاريث بيل.

ومن جانبه كشف المدير الفني الإسباني جولين لوبيتيجي عن قائمة فريقه التي سوف تكون حاضرة في هذه المباراة الهامة أمام مضيفه فريق سيسكا موسكو، حيث جاءت قائمة فريق ريال مدريد على النحو التالي:

حراسة المرمى: كيلور نافاس / تيبو كورتوا / كاسيا.

خط الدفاع: داني كارفاخال / خيسوس فاييخو / رافاييل فاران / ناتشو فيرنانديز / ألفارو / ريجو.

خط الوسط: كارلوس كاسيميرو / توني كروس / لوكا مودريتش / فالفيردي / ماركوس لورينتي / لوكاس فاسكيز / داني سيبايوس.

خط الهجوم: ماركو أسينسيو / ماريانو دياز / كريم بنزيمة / فينيسيوس جونيور.

ومن المتوقع أن يقوم المدير الفني الإسباني جولين لوبيتيجي بالاعتماد بنسبة كبيرة للغاية على تشكيلة ملكية سوف تتألف في هذه المباراة أمام مضيفه فريق سيسكا موسكو على النحو التالي:

حراسة المرمى: كيلور نافاس.

خط الدفاع: داني كارفاخال / رافاييل فاران / خيسوس فاييخو / ناتشو فيرنانديز.

خط الوسط: كارلوس كاسيميرو / توني كروس / داني سيبايوس.

خط الهجوم: لوكاس فاسكيز / ماركو أسينسيو / ماريانو دياز.

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