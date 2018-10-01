اتحاد الكرة يصدم جماهير الأهلي قبل مباراة الذهاب أمام وفاق سطيف

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تلقت جماهير النادي الأهلي اليوم الإثنين الموافق 1 أكتوبر 2018 صدمة كبيرة للغاية من جانب الإتحاد المصري لكرة القدم، وذلك قبل موعد مباراة ذهاب الدور نصف النهائي لمسابقة دوري أبطال أفريقيا أمام فريق وفاق سطيف الجزائري.

فمن خلال تصريحات إذاعية اليوم الإثنين، أكد اللواء ثروت سويلم المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم أن الجماهير التي سوف تكون حاضرة في مدرجات ملعب السلام من أجل مؤازرة فريق الأهلي أمام ضيفه فريق وفاق سطيف، لن يزيد عددها عن 8500 مشجع فقط لا غير في ظل عدم رغبة وزارة الداخلية في حضور الجماهير للمباراة من الأساس.

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وفي إطار تصريحاته أيضاً أشار اللواء ثروت سويلم إلى أن جماهير النادي الأهلي التي سوف تكون حاضرة في المباراة لن تكون من خارج أعضاء الجمعية العمومية للنادي الأهلي، أي أنه لن يتواجد أي شخص داخل مدرجات ملعب السلام إلا وكان بحوزته الكارنيه الخاص بالنادي الأهلي.

كما شدد أيضاً اللواء ثروت سويلم في تصريحاته على أن اقتصار حضور جماهير النادي الأهلي على أعضاء الجمعية العمومية، هو أفضل حل على الإطلاق من أجل تفادي حدوث أي أزمات جديدة نظراً للعقوبة المفروضة على النادي الأهلي من جانب الإتحاد الأفريقي لكرة القدم بعد الهتافات المسيئة ضد بعض الأشخاص أبرزهم المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية في المباراة الماضية.

وكانت جماهير النادي الأهلي قد أهانت بشدة كلاً من المستشار تركي آل الشيخ إضافة إلى الإعلامي مدحت شلبي، وذلك في المباراة الماضية التي فاز فيها فريق الأهلي على حساب ضيفه فريق حوريا كوناكري الغيني بأربعة أهداف دون مقابل على ملعب السلام أيضاً.

وهو الأمر الذي جعل الإتحاد الأفريقي لكرة القدم يقوم بإصدار عقوبات صارمة تجاه النادي الأهلي، وذلك من خلال حرمان النادي الأهلي من جماهيره في مباراتين على الصعيد الأفريقي مع إيقاف التنفيذ، إضافة إلى فرض غرامة مالية على النادي الأهلي وصلت قيمتها إلى مبلغ 20 ألف دولار، مع احتمالية مضاعفة هذه العقوبة في حالة تكرار الهتافات المسيئة مرة أخرى من طرف جماهير القلعة الحمراء.

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