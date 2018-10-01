موعد مباراة مانشستر يونايتد وفالنسيا الثلاثاء 2/10/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة مانشستر يونايتد وفالنسيا، يستعد فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي لملاقاة ضيفه فريق فالنسيا الإسباني في مساء يوم الثلاثاء الموافق 2 أكتوبر 2018 على ملعب أولد ترافورد في مدينة مانشستر، وذلك ضمن مباريات الجولة الثانية عن المجموعة الثامنة في إطار دور المجموعات في مسابقة دوري أبطال أوروبا 2018 / 2019 م.

ولا شك أن عشاق كرة القدم الأوروبية في كل مكان حول العالم وخاصة عشاق نادي مانشستر يونايتد يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة مانشستر يونايتد وفالنسيا، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد وفالنسيا.

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وبناءً على ذلك سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة مانشستر يونايتد وفالنسيا، إضافة إلى التشكيل المتوقع لكلاً من مانشستر يونايتد وفالنسيا في هذه المباراة الهامة في مسابقة دوري أبطال أوروبا.

موعد مباراة مانشستر يونايتد وفالنسيا

موعد مباراة مانشستر يونايتد وفالنسيا، يستعد فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي لملاقاة ضيفه فريق فالنسيا الإسباني في مساء يوم الثلاثاء الموافق 2 أكتوبر 2018 على ملعب أولد ترافورد في مدينة مانشستر، وذلك ضمن مباريات الجولة الثانية عن المجموعة الثامنة في إطار دور المجموعات في مسابقة دوري أبطال أوروبا 2018 / 2019 م.

وتنطلق مانشستر يونايتد وفالنسيا تحديداً في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة مانشستر يونايتد وفالنسيا والقنوات الناقلة للمباراة

موعد مباراة مانشستر يونايتد وفالنسيا، سوف تكون مباراة مانشستر يونايتد وفالنسيا منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD5 المشفرة، فيما سيكون المعلق خليل البلوشي هو معلق المباراة، كما ستكون مباراة مانشستر يونايتد وفالنسيا منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD12 المشفرة باللغة الإنجليزية.

آخر تحضيرات مانشستر يونايتد وفالنسيا والتشكيل المتوقع

موعد مباراة مانشستر يونايتد وفالنسيا، يدخل فريق مانشستر يونايتد غمار مباراته الثانية في مسابقة دوري أبطال أوروبا في الموسم الحالي، وهو عازماً على تحقيق الانتصار دون سواه من أجل مصالحة جماهيره بسبب نتائجه السلبية في الآونة الأخيرة على الصعيد المحلي.

حيث يعيش فريق مانشستر يونايتد بداية موسم كارثية للغاية بكل ما تحمله الكلمة من معنى، ويكفي الإشارة فقط إلى أن فريق مانشستر يونايتد قد ابتعد بنسبة شبه مؤكدة عن الصراع على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الحالي.

ولا يقتصر الأمر على ذلك فحسب بل إن فريق مانشستر يونايتد قد تم إقصائه أيضاً منذ الدور الثالث من مسابقة كأس الرابطة الإنجليزية، وذلك بعدما تعرض للخسارة على يد ضيفه فريق ديربي كاونتي بركلات الترجيح، مما جعل حجم الضغوطات يزداد بشكل لا مثيل على لاعبي فريق مانشستر يونايتد وخاصة البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب فريق الشياطين الحمر.

ولا شك أن الأزمة الأخيرة بين المدرب جوزيه مورينيو وبين الفرنسي بول بوغبا نجم فريق مانشستر يونايتد، قد ساهمت أيضاً في زيادة أجواء التوتر داخل صفوف فريق مانشستر يونايتد وخاصة بعدما خرجت تفاصيل الأزمة بشكل علني إلى وسائل الإعلام وأيضاً الجماهير.

ومن المتوقع أن يقوم البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد بالاعتماد بنسبة كبيرة للغاية على تشكيلة سوف تتألف في هذه المباراة المنتظرة أمام ضيفه فريق فالنسيا على النحو التالي:

حراسة المرمى: ديفيد دي خيا.

خط الدفاع: أنطونيو فالنسيا / إيريك بايلي / فيكتور ليندلوف / أشلي يونغ.

خط الوسط: نيمانيا ماتيتش / فريد / بول بوغبا / خوان ماتا.

خط الهجوم: أليكسيس سانشيز / روميلو لوكاكو.

أما على الجانب المقابل لا يبدو فريق فالنسيا في وضعية مثالية للغاية مع مدربه الإسباني مارسيلينو غارسيا توال قبل هذه المباراة المرتقبة أمام مضيفه فريق مانشستر يونايتد، وخاصة وأن فريق الخفافيش كانت بدايته متعثرة للغاية سواء على صعيد مسابقة الدوري الإسباني أو حتى على صعيد مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وعلى الرغم من ذلك إلا أن فريق فالنسيا سوف يطمح في الخروج بنتيجة إيجابية من مسرح الأحلام أولد ترافورد، وذلك من أجل تعزيز موقفه سعياً منه للمنافسة بكل قوة على إحدى المقاعد المؤهلة إلى الدور ثمن النهائي من عمر المسابقة.

وقبل هذه المباراة مباشرة استعاد فريق فالنسيا عافيته نوعاً ما على الصعيد المحلي، وذلك بعدما تمكن من تحقيق الانتصار أخيراً والذي جاء خارج أرضه على حساب مضيفه فريق ريال سوسيداد بهدف وحيد مقابل لا شئ، مما يجعل فريق فالنسيا في حالة معنوية مثالية للغاية قبل موعد مباراته أمام فريق مانشستر يونايتد.

ومن المتوقع أن يقوم المدير الفني الإسباني مارسيلينو غارسيا تورال بالاعتماد بنسبة كبيرة للغاية على تشكيلة سوف تتألف في هذه المباراة المنتظرة أمام مضيفه فريق مانشستر يونايتد على النحو التالي:

حراسة المرمى: لويس نيتو.

خط الدفاع: فيزو / جابرييل باوليستا / جيسون موريو / خوسيه لويس غايا.

خط الوسط: داني باريخو / فرانسيس كوكلين / جيوفري كوندوغبيا.

خط الهجوم: جونزالو غيديس / رودريغو مورينو / ميتشي باتشواي.

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