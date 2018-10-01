الخطيب يستنجد بوزير الداخلية بسبب أزمة جماهير الأهلي في مباراة وفاق سطيف

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يعيش النادي الأهلي اليوم الإثنين الموافق 1 أكتوبر 2018 على وقع أزمة كبيرة للغاية، وذلك بسبب قرار الإتحاد المصري لكرة القدم بالاتفاق مع وزارة الداخلية بخصوص حضور جماهير النادي الأهلي من أعضاء الجمعية العمومية فقط لا غير لمباراة المارد الأحمر القادمة أمام ضيفه فريق وفاق سطيف الجزائري في إطار ذهاب الدور نصف النهائي في مسابقة دوري أبطال أفريقيا 2018 م.

وبناءً على ذلك أرسل مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب خطاباً رسمياً اليوم الإثنين إلى وزير الداخلية مباشرة، وذلك من أجل محاولة حل أزمة الجماهير قبل موعد المباراة أمام فريق وفاق سطيف.

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وفي إطار ذلك الخطاب الرسمي أكد النادي الأهلي لوزير الداخلية أنه قد تم بيع حتى الآن حوالي 4 ألاف تذكرة لمشجعي النادي الأهلي أونلاين، على أن يتم توزيع هذه التذاكر على الجماهير في الساعات القليلة القادمة من اليوم الإثنين.

وهو الأمر الذي يُمثل أزمة كبيرة للغاية للنادي الأهلي، وخاصة وأن عملية بيع هذه التذاكر تمت قبل صدور قرار الإتحاد المصري لكرة القدم، والذي يمنع بموجبه حضور أي مشجع لمباراة الأهلي مع وفاق سطيف دون توفر معه الكارنيه الخاص بعضوية النادي الأهلي إضافة إلى تذكرة المباراة.

كما أضاف النادي الأهلي أيضاً في بيانه المرسل إلى وزير الداخلية، أن لوائح الإتحاد الأفريقي لكرة القدم تنص على حضور جماهير أي نادي بنسبة تصل إلى 75% من سعة الملعب في جميع المباريات الأفريقية، وهو الأمر الذي لن يتوفر في حالة تطبيق القرار الصادر عن الإتحاد المصري لكرة القدم بخصوص عدد الجماهير المسموح بدخوله لمدرجات ملعب السلام أمام فريق وفاق سطيف.

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