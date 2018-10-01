أبو تريكة يُهاجم مرتضى منصور بقوة بعد قرار إلغاء عضوية حازم إمام

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قام الكابتن محمد أبو تريكة أسطورة النادي الأهلي والمنتخب الوطني المصري سابقاً ومحلل قنوات بي إن سبورتس حالياً بمُهاجمة المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة النادي الزمالك اليوم الاثنين 1 أكتوبر 2018، وذلك تعقيباً منه على القرار الخاص بإلغاء عضوية الأسطورة حازم إمام من نادي الزمالك.

حيث أعلن المستشار مرتضى منصور اليوم الإثنين من خلال مؤتمر صحفي عقده في مقر نادي الزمالك، أنه سوف يُلغي عضوية الأسطورة حازم إمام من نادي الزمالك، وذلك بسبب موافقة الكابتن حازم إمام على بيان اللجنة الأولمبية الخاص بمنع المستشار مرتضى منصور من حضور أي نشاط رياضي أو اجتماعات تندرج تحت راية اللجنة الأولمبية.

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وبناءً على قرار المستشار مرتضى منصور قام الكابتن محمد أبو تريكة بالتعليق على ذلك عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك، حيث قال: “حازم إمام تحتاج كتب ومجلدات لتحكي عنه وعن أخلاقه ومدى عشقه لنادي الزمالك”.

كما أضاف أيضاً الأسطورة محمد أبو تريكة: “الأساطير لا تُلغى عضويتها، بل هي خالدة في عقول وقلوب الجميع، وستبقى عائلة إمام رمز لكل معاني الحب والاحترام والأخلاق”.

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