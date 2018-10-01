موعد مباراة السد وبيروزي في دوري أبطال آسيا الثلاثاء 2/10/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة السد وبيروزي، يستعد فريق السد القطري لملاقاة ضيفه فريق بيروزي الإيراني في مساء يوم الثلاثاء الموافق 2 أكتوبر 2018 على ملعب جاسم بن حمد في العاصمة القطرية الدوحة، وذلك ضمن مباريات الذهاب في إطار الدور نصف النهائي في مسابقة دوري أبطال آسيا 2018 م.

ولا شك أن عشاق كرة القدم الآسيوية في كل مكان حول العالم وخاصة عشاق نادي السد القطري يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة السد وبيروزي، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة السد وبيروزي.

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وبناءً على ذلك سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة السد وبيروزي، إضافة إلى التشكيل المتوقع لكلاً من السد وبيروزي في هذه المباراة الهامة في مسابقة دوري أبطال آسيا.

موعد مباراة السد وبيروزي

موعد مباراة السد وبيروزي، يستعد فريق السد القطري لملاقاة ضيفه فريق بيروزي الإيراني في مساء يوم الثلاثاء الموافق 2 أكتوبر 2018 على ملعب جاسم بن حمد في العاصمة القطرية الدوحة، وذلك ضمن مباريات الذهاب في إطار الدور النصف النهائي في مسابقة دوري أبطال آسيا 2018 م.

وتنطلق مباراة السد وبيروزي تحديداً في تمام الساعة الخامسة والربع مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة السادسة والربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة السابعة والربع مساءً بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة السد وبيروزي والقنوات الناقلة للمباراة

موعد مباراة السد وبيروزي، سوف تكون مباراة السد وبيروزي منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD3 المشفرة، فيما سيكون المعلق الكويتي يوسف سيف هو معلق المباراة.

آخر تحضيرات السد وبيروزي والتشكيل المتوقع

موعد مباراة السد وبيروزي، يدخل فريق السد القطري غمار مباراته المنتظرة في إطار ذهاب الدور نصف النهائي في مسابقة دوري أبطال آسيا، وهو عازماً على تحقيق الانتصار دون سواه من أجل الاقتراب أكثر من التأهل إلى الدور النهائي من عمر المسابقة الآسيوية.

ويعلم فريق السد جيداً أن نتيجة مباراة الذهاب سوف تُساهم بشكل كبير للغاية في تحديد مصيره في النسخة الحالية في مسابقة دوري أبطال آسيا، علماً بأن فريق السد سوف يُحاول الاستفادة قدر الإمكان من خبرات لاعبين كبار في تشكيلته مثل النجم الإسباني المخضرم تشافي هيرنانديز إضافة إلى النجم الإسباني المخضرم الآخر غابي فيرنانديث.

ومن المتوقع أن يقوم البرتغالي فيريرا المدير الفني لفريق السد بالاعتماد بنسبة كبيرة للغاية على تشكيلة قطرية سوف تتألف في هذه المباراة الهامة أمام ضيفه فريق بيروزي على النحو التالي:

حراسة المرمى: سعد الشيب.

خط الدفاع: حامد إسماعيل / عبد الكريم حسن / ياسر أبو بكر عيسى / مشعل عيسى برشم.

خط الوسط: غابي فيرنانديث / تشافي فيرنانديث / أكرم عفيف / خوخي بوعلام.

خط الهجوم: بغداد بونجاح.

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