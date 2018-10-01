موعد مباراة الترجي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا الثلاثاء 2/10/2018 والقنوات الناقلة

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موعد مباراة الترجي الرياضي، يستعد فريق الترجي الرياضي التونسي لملاقاة مضيفه فريق بريميرو دي أغوستو الأنجولي في مساء يوم الثلاثاء الموافق 2 أكتوبر 2018 على أرض دولة أنجولا، وذلك ضمن مباريات الذهاب في إطار الدور نصف النهائي في مسابقة دوري أبطال أفريقيا 2018 م.

ولا شك أن عشاق كرة القدم الأفريقية في كل مكان حول العالم وخاصة عشاق نادي الترجي الرياضي التونسي يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة الترجي الرياضي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة الترجي الرياضي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

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وبناءً على ذلك سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة الترجي الرياضي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، إضافة إلى التشكيل المتوقع للترجي الرياضي في هذه المباراة الهامة في مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

موعد مباراة الترجي الرياضي

موعد مباراة الترجي الرياضي، يستعد فريق الترجي الرياضي التونسي لملاقاة مضيفه فريق بريميرو دي أغوستو الأنجولي في مساء يوم الثلاثاء الموافق 2 أكتوبر 2018 على أرض دولة أنجولا، وذلك ضمن مباريات الذهاب في إطار الدور نصف النهائي في مسابقة دوري أبطال أفريقيا 2018 م.

وتنطلق مباراة الترجي الرياضي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام مضيفه فريق بريميرو دي أغوستو تحديداً في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الثامنة مساءً بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة الترجي الرياضي والقنوات الناقلة لمباراة الترجي

موعد مباراة الترجي الرياضي، سوف تكون مباراة الترجي الرياضي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام مضيفه فريق بريميرو دي أغوستو منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD2 المشفرة، فيما سيكون المعلق التونسي رؤوف خليف هو معلق المباراة.

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