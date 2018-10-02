تعرف على التشكيل المتوقع لكلاً من الأهلي ووفاق سطيف في مباراة اليوم

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يشهد ملعب السلام في العاصمة المصرية القاهرة في مساء اليوم الثلاثاء الموافق 2 أكتوبر 2018 مباراة مثيرة للغاية، وذلك حينما يستقبل فريق الأهلي ضيفه فريق وفاق سطيف الجزائري ضمن مباريات الذهاب في إطار الدور نصف النهائي في مسابقة دوري أبطال أفريقيا 2018 م.

وتنطلق مباراة الأهلي ووفاق سطيف تحديداً في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، إضافة إلى الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت أبوظبي، وأيضاً الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

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وسوف تكون مباراة الأهلي ووفاق سطيف منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD2 المشفرة، بينما سيكون المعلق المصري علي محمد علي هو معلق المباراة على القناة الصوتية الأولى، كما سيكون المعلق الجزائري حفيظ دراجي هو معلق المباراة أيضاً ولكن على القناة الصوتية الثانية.

ومن جانبه كشف الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الأهلي في وقت سابق عن قائمة فريقه التي سوف تكون حاضرة في هذه المباراة الهامة أمام ضيفه فريق وفاق سطيف، حيث تكونت قائمة فريق الأهلي على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي / شريف إكرامي / علي لطفي.

خط الدفاع: باسم علي / أحمد فتحي / محمد هاني / ساليف كوليبالي / أيمن أشرف / صبري رحيل / علي معلول.

خط الوسط: حسام عاشور / هشام محمد / أكرم توفيق / كريم نيدفيد / أحمد حمدي / وليد سليمان / مؤمن زكريا / إسلام محارب / أحمد حمودي / ناصر ماهر.

خط الهجوم: وليد أزارو / صلاح محسن.

كما قام المدير الفني الفرنسي باتريس كارتيرون أيضاً باستبعاد بعض الأسماء الهامة من قائمة فريقه التي سوف تكون حاضرة في هذه المباراة أمام ضيفه فريق وفاق سطيف، حيث غاب عن قائمة المارد الأحمر كلاً من: محمد نجيب / سعد الدين سمير / جونيور أجايي / عمرو السولية / ميدو جابر / مروان محسن / رامي ربيعة.

ومن المتوقع أن يقوم المدير الفني الفرنسي باتريس كارتيرون بالاعتماد على تشكيلة سوف تتألف في هذه المباراة المنتظرة أمام ضيفه فريق وفاق سطيف على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أحمد فتحي / ساليف كوليبالي / أيمن أشرف / علي معلول.

خط الوسط: حسام عاشور / هشام محمد / أحمد حمودي / ناصر ماهر / وليد سليمان.

خط الهجوم: وليد أزارو.

أما على الجانب المقابل فمن المتوقع أن يقوم المغربي رشيد الطاوسي المدير الفني لفريق وفاق سطيف بالاعتماد بنسبة كبيرة للغاية على تشكيلة جزائرية سوف تتألف في هذه المباراة المنتظرة أمام مضيفه فريق الأهلي على النحو التالي:

مصطفى / سيد علي / حمزة بنوح / محمد إسلام باكير / عبد المؤمن جابو / أكرم جحنيط / إلياس سيدهم / زكريا دراوي / ميلود ربيعي / هواري فرحاني / رضواني.

وإليكم الآن ترتيب كلاً من فريق الأهلي إضافة إلى فريق وفاق سطيف على الصعيد المحلي في الموسم الحالي 2018 / 2019:

المركز السابع: فريق الأهلي، يمتلك في رصيده 11 نقطة، الدوري المصري الممتاز.

المركز الخامس: فريق وفاق سطيف، يمتلك في رصيده 11 نقطة، الدوري الجزائري.

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