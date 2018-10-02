مانشستر يونايتد في صدام ناري اليوم مع فالنسيا..تعرف على التشكيل المتوقع للفريقين

يشهد ملعب أولد ترافورد في مدينة مانشستر في مساء اليوم الثلاثاء الموافق 2 أكتوبر 2018 مباراة مثيرة للغاية، وذلك حينما يستقبل فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي ضيفه فريق فالنسيا الإسباني ضمن مباريات الجولة الثانية عن المجموعة الثامنة في إطار دور المجموعات في مسابقة دوري أبطال أوروبا 2018 / 2019 م.
وتنطلق مباراة مانشستر يونايتد وفالنسيا تحديداً في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، إضافة إلى الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت أبوظبي، وأيضاً الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.
وسوف تكون مباراة مانشستر يونايتد وفالنسيا منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD5 المشفرة، بينما سيكون المعلق خليل البلوشي هو معلق المباراة.
ومن المتوقع أن يقوم البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد بالاعتماد على تشكيلة سوف تتألف في هذه المباراة المنتظرة أمام ضيفه فريق فالنسيا على النحو التالي:
- حراسة المرمى: سيرجيو روميرو.
- خط الدفاع: أنطونيو فالنسيا / إيريك بايلي / فيكتور ليندلوف / أشلي يونغ.
- خط الوسط: نيمانيا ماتيتش / فريد / بول بوغبا / خوان ماتا.
- خط الهجوم: أليكسيس سانشيز / روميلو لوكاكو.
أما على الجانب المقابل فمن المتوقع أن يقوم الإسباني مارسيلينو غارسيا تورال المدير الفني لفريق فالنسيا بالاعتماد على تشكيلة سوف تتألف في هذه المباراة المنتظرة أمام مضيفه فريق مانشستر يونايتد على النحو التالي:
- حراسة المرمى: لويس نيتو.
- خط الدفاع: روبن فيزو / جابرييل باوليستا / جيسون موريو / خوسيه لويس غايا.
- خط الوسط: داني باريخو / فرانسيس كوكلين / جيوفري كوندوغبيا.
- خط الهجوم: جونزالو غيديس / رودريغو مورينو / ميتشي باتشواي.
وإليكم الآن ترتيب كلاً من فريق مانشستر يونايتد إضافة إلى فريق فالنسيا على الصعيد المحلي حتى هذه اللحظة في الموسم الحالي 2018 / 2019:
- المركز العاشر: فريق مانشستر يونايتد، يمتلك في رصيده 10 نقاط.
- المركز الرابع عشر: فريق فالنسيا، يملك في رصيده 8 نقاط.
والآن سوف نستعرض لكم جميع نتائج فريق مانشستر يونايتد حتى هذه اللحظة في الموسم الحالي 2018 / 2019 على مستوى جميع المسابقات:
- فريق مانشستر يونايتد 1/2 فريق ليستر سيتي، الدوري الإنجليزي الممتاز.
- فريق برايتون أند هوف ألبيون 2/3 فريق مانشستر يونايتد، الدوري الإنجليزي الممتاز.
- فريق مانشستر يونايتد 3/0 فريق توتنهام هوتسبير، الدوري الإنجليزي الممتاز.
- فريق بيرنلي 2/0 فريق مانشستر يونايتد، الدوري الإنجليزي الممتاز.
- فريق واتفورد 2/1 فريق مانشستر يونايتد، الدوري الإنجليزي الممتاز.
- فريق يونج بويز السويسري 3/0 فريق مانشستر يونايتد، دوري أبطال أوروبا.
- فريق مانشستر يونايتد 1/1 فريق ولفرهامبتون، الدوري الإنجليزي الممتاز.
- فريق مانشستر يونايتد 2/2 فريق ديربي كاونتي، وفاز فريق ديربي كاونتي بركلات الترجيح، كأس الرابطة الإنجليزية.
- فريق وست هام يونايتد 1/3 فريق مانشستر يونايتد، الدوري الإنجليزي الممتاز.
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