تعرف على تشكيل ريال مدريد المتوقع في مباراة اليوم أمام سيسكا موسكو

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يحل فريق ريال مدريد الإسباني حامل اللقب في آخر 3 مواسم ضيفاً ثقيلاً على نظيره فريق سيسكا موسكو الروسي في مساء اليوم الثلاثاء الموافق 2 أكتوبر 2018 على ملعب لوجنيكي في العاصمة الروسية موسكو، وذلك ضمن مباريات الجولة الثانية عن المجموعة السابعة في إطار دور المجموعات في مسابقة دوري أبطال أوروبا 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة ريال مدريد وسيسكا موسكو تحديداً في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، إضافة إلى الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت أبوظبي، وأيضاً الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

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وسوف تكون مباراة ريال مدريد وسيسكا موسكو منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD1 المشفرة، بينما سيكون المعلق التونسي عصام الشوالي هو معلق المباراة.

ومن جانبه كشف الإسباني جولين لوبيتيجي المدير الفني لفريق ريال مدريد في وقت سابق عن قائمة فريقه التي سوف تكون حاضرة في هذه المباراة أمام مضيفه فريق سيسكا موسكو، حيث تكونت قائمة فريق ريال مدريد على النحو التالي:

حراسة المرمى: كيلور نافاس / تيبو كورتوا / كاسيا.

خط الدفاع: داني كارفاخال / خيسوس فاييخو / رافاييل فاران / ناتشو فيرنانديز / ريجو.

خط الوسط: كارلوس كاسيميرو / توني كروس / لوكا مودريتش / لوكاس فاسكيز / داني سيبايوس / فالفيردي / ماركوس لورينتي.

خط الهجوم: ماركو أسينسيو / ماريانو دياز / كريم بنزيمة / فينيسيوس جونيور.

ومن المتوقع أن يقوم المدرب الإسباني جولين لوبيتيجي بالاعتماد على تشكيلة سوف تتألف في هذه المباراة الهامة أمام مضيفه فريق سيسكا موسكو على النحو التالي:

حراسة المرمى: كيلور نافاس.

خط الدفاع: داني كارفاخال / خيسوس فاييخو / رافاييل فاران / ناتشو فيرنانديز.

خط الوسط: كارلوس كاسيميرو / توني كروس / لوكا مودريتش.

خط الهجوم: لوكاس فاسكيز / ماركو أسينسيو / كريم بنزيمة.

وإليكم الآن ترتيب كلاً من فريق ريال مدريد إضافة إلى فريق سيسكا موسكو على الصعيد المحلي في الموسم الحالي 2018 / 2019:

المركز الثاني: فريق ريال مدريد، يمتلك في رصيده 14 نقطة، الدوري الإسباني.

المركز الرابع: فريق سيسكا موسكو، يمتلك في رصيده 16 نقطة، الدوري الروسي.

أما الآن سوف نستعرض لكم جميع نتائج فريق ريال مدريد حتى هذه اللحظة في الموسم الحالي 2018 / 2019 على مستوى جميع المسابقات:

فريق ريال مدريد 4/2 فريق أتلتيكو مدريد الإسباني، كأس السوبر الأوروبي.

فريق ريال مدريد 0/2 فريق خيتافي، الدوري الإسباني.

فريق جيرونا 4/1 فريق ريال مدريد، الدوري الإسباني.

فريق ريال مدريد 1/4 فريق ليغانيس، الدوري الإسباني.

فريق أتلتيك بيلباو 1/1 فريق ريال مدريد، الدوري الإسباني.

فريق ريال مدريد 0/3 فريق روما الإيطالي، دوري أبطال أوروبا.

فريق ريال مدريد 0/1 فريق إسبانيول، الدوري الإسباني.

فريق إشبيلية 0/3 فريق ريال مدريد، الدوري الإسباني.

فريق ريال مدريد 0/0 فريق أتلتيكو مدريد، الدوري الإسباني.

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