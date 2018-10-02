موعد مباراة برشلونة وتوتنهام في دوري أبطال أوروبا الأربعاء 3/10/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة برشلونة وتوتنهام هوتسبير، يستعد فريق برشلونة الإسباني لملاقاة مضيفه فريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي في مساء يوم الأربعاء الموافق 3 أكتوبر 2018 على ملعب ويمبلي في العاصمة الإنجليزية لندن، وذلك ضمن مباريات الجولة الثانية عن المجموعة الثانية في إطار دور المجموعات في مسابقة دوري أبطال أوروبا 2018 / 2019 م.

ولا شك أن عشاق كرة القدم الأوروبية في كل مكان حول العالم وخاصة عشاق نادي برشلونة وتحديداً عشاق النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة برشلونة وتوتنهام هوتسبير، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وتوتنهام هوتسبير.

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وبناءً على ذلك سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة برشلونة وتوتنهام هوتسبير، إضافة إلى التشكيل المتوقع لكلاً من برشلونة وتوتنهام هوتسبير في هذه المباراة الهامة في مسابقة دوري أبطال أوروبا.

موعد مباراة برشلونة وتوتنهام هوتسبير

موعد مباراة برشلونة وتوتنهام هوتسبير، يستعد فريق برشلونة الإسباني لملاقاة مضيفه فريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي في مساء يوم الأربعاء الموافق 3 أكتوبر 2018 على ملعب ويمبلي في العاصمة الإنجليزية لندن، وذلك ضمن مباريات الجولة الثانية عن المجموعة الثانية في إطار دور المجموعات في مسابقة دوري أبطال أوروبا 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة برشلونة وتوتنهام هوتسبير تحديداً في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة برشلونة وتوتنهام هوتسبير والقنوات الناقلة للمباراة

موعد مباراة برشلونة وتوتنهام هوتسبير، سوف تكون مباراة برشلونة وتوتنهام هوتسبير منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD1 المشفرة، فيما سيكون المعلق الكويتي يوسف سيف هو معلق المباراة.

كما ستكون مباراة برشلونة وتوتنهام هوتسبير منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD11 المشفرة باللغة الإنجليزية، وأخيراً سوف تكون مباراة برشلونة وتوتنهام هوتسبير منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD15 المشفرة باللغة الإسبانية.

آخر تحضيرات برشلونة وتوتنهام هوتسبير والتشكيل المتوقع

موعد مباراة برشلونة وتوتنهام هوتسبير، يدخل فريق برشلونة غمار مباراته الثانية في مسابقة دوري أبطال أوروبا في الموسم الحالي، وهو عازماً على تحقيق الانتصار دون سواه من أجل مصالحة جماهيره الكتالونية الغاضبة بشدة بسبب النتائج السلبية التي حققها فريق برشلونة في الآونة الأخيرة.

ويكفي الإشارة فقط إلى أن فريق برشلونة لم ينجح في تحقيق الانتصار في أي مباراة من مبارياته الثلاثة الماضية في مسابقة الدوري الإسباني، حيث اكتفى بالتعادل في مباراتين على أرضه أمام كلاً من ضيفه فريق جيرونا وأيضاً أمام ضيفه فريق أتلتيك بيلباو، وإضافة إلى ذلك أيضاً تعرض فريق برشلونة إلى الخسارة خارج أرضه على يد مضيفه فريق ليغانيس.

وهو الأمر الذي بدوره إلى زيادة حجم الضغوطات بشكل غير مسبوق على لاعبي فريق برشلونة، وخاصة على الإسباني إرنستو فالفيردي مدرب فريق برشلونة الذي بات منصبه في البيت الكتالوني مهدداً بنسبة كبيرة للغاية.

ولعل ما يُعقد الأمور أكثر على فريق برشلونة أن الشهرين القادمين سوف يشهدان العديد من التحديات الصعبة للغاية للفريق الكتالوني، وذلك سواء على الصعيد المحلي أو خاصة على الصعيد القاري، مما يجعل فريق برشلونة مطالباً بضرورة العودة من جديد إلى سكة الانتصارات انطلاقاً من هذه المباراة المعقدة أمام مضيفه فريق توتنهام هوتسبير.

ومن المتوقع أن يقوم الإسباني إرنستو فالفيردي مدرب فريق برشلونة بالاعتماد بنسبة كبيرة للغاية على تشكيلة كتالونية سوف تتألف في هذه الهامة أمام مضيفه فريق توتنهام هوتسبير على النحو التالي:

حراسة المرمى: تير شتيغن.

خط الدفاع: نيلسون سيميدو / جيرارد بيكيه / كليمنت / جوردي ألبا.

خط الوسط: سيرجيو بوسكيتس / إيفان راكيتيتش / فيليبي كوتينيو.

خط الهجوم: عثماني ديمبيلي / ليونيل ميسي / لويس سواريز.

أما على الجانب المقابل يبدو فريق توتنهام هوتسبير مستعداً بشكل مثالي للغاية من أجل خوض غمار هذه المباراة المرتقبة أمام ضيفه فريق برشلونة، وذلك بعكس ما هو عليه الحال بالنسبة إلى الفريق الكتالوني.

ويسعى فريق توتنهام هوتسبير إلى استغلال العديد من العوامل التي قد تُساعده على تخطي عقبة فريق برشلونة في هذه المباراة الصعبة، ويأتي في مقدمة هذه العوامل هي عامل الأرض إضافة إلى جماهير الغفيرة التي سوف تكون حاضرة بغزارة في مدرجات ملعب ويمبلي.

أما العامل الأهم فهو الضعف الواضح في خط دفاع فريق برشلونة، وذلك سواء على الأطراف أو حتى في العمق الدفاعي والذي يتمثل تحديداً في المدافع الإسباني جيرارد بيكيه الذي أصبح بدوره بطيئاً للغاية مع كبر سنه، مما جعله نقطة الضعف الرئيسية التي دائماً ما يلعب عليها أي منافس لفريق برشلونة في ظل الأخطاء الفادحة التي بات يرتكبها المدافع المخضرم.

ويُدرك فريق توتنهام هوتسبير جيداً أن موقفه في المجموعة الثانية بات أكثر تعقيداً، وخاصة بعد الخسارة التي تعرض لها في الجولة الأولى من دور المجموعات خارج أرضه على يد مضيفه فريق إنتر الإيطالي، علماً بأن فريق توتنهام هوتسبير يطمح هو أيضاً في التأهل إلى الدور ثمن النهائي من عمر المسابقة مثلما كان الحال في الموسم الماضي.

ومن المتوقع أن يقوم الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو المدير الفني لفريق توتنهام هوتسبير بالاعتماد بنسبة كبيرة للغاية على تشكيلة لندنية سوف تتألف في هذه المباراة المنتظرة أمام ضيفه فريق برشلونة على النحو التالي:

حراسة المرمى: هوغو لوريس.

خط الدفاع: كيران تريبير / توبي / يان فيرتونغن / بن ديفيس.

خط الوسط: إيريك داير / موسى ديمبيلي / ديلي آلي / كريستيان إريكسن / سون هيونغ مين.

خط الهجوم: هاري كين.

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