موعد مباراة ليفربول ونابولي بمشاركة “محمد صلاح” الاربعاء 3/10/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة ليفربول ونابولي، يستعد فريق ليفربول الإنجليزي لملاقاة مضيفه فريق نابولي الإيطالي في مساء يوم الأربعاء الموافق 3 أكتوبر 2018 على ملعب سان باولو في جنوب إيطاليا، وذلك ضمن مباريات الجولة الثانية عن المجموعة الثالثة في إطار دور المجموعات في مسابقة دوري أبطال أوروبا 2018 / 2019 م.

ولا شك أن عشاق كرة القدم الأوروبية في كل مكان حول العالم وخاصة عشاق نادي ليفربول وتحديداً اللاعب المصري محمد صلاح يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة ليفربول ونابولي، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ونابولي.

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وبناءً على ذلك سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة ليفربول ونابولي، إضافة إلى التشكيل المتوقع لكلاً من ليفربول ونابولي في هذه المباراة الهامة في مسابقة دوري أبطال أوروبا.

موعد مباراة ليفربول ونابولي

موعد مباراة ليفربول ونابولي، يستعد فريق ليفربول الإنجليزي لملاقاة مضيفه فريق نابولي الإيطالي في مساء يوم الأربعاء الموافق 3 أكتوبر 2018 على ملعب سان باولو في جنوب إيطاليا، وذلك ضمن مباريات الجولة الثانية عن المجموعة الثالثة في إطار دور المجموعات في مسابقة دوري أبطال أوروبا 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة ليفربول ونابولي تحديداً في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة ليفربول ونابولي والقنوات الناقلة للمباراة

موعد مباراة ليفربول ونابولي، سوف تكون مباراة ليفربول ونابولي منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD5 المشفرة، فيما سيكون المعلق الجزائري حفيظ دراجي هو معلق المباراة، كما ستكون مباراة ليفربول ونابولي منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD12 المشفرة باللغة الإنجليزية.

آخر تحضيرات ليفربول ونابولي والتشكيل المتوقع

موعد مباراة ليفربول ونابولي، يدخل فريق ليفربول غمار مباراته الثانية في مسابقة دوري أبطال أوروبا في الموسم الحالي، وهو عازماً على تحقيق الانتصار الثاني على التوالي له في المسابقة من أجل الانفراد بصدارة جدول ترتيب المجموعة الثالثة وحيداً دون أي شريك على الإطلاق.

ولا شك أن فريق ليفربول لا يمر بأفضل أحواله في الآونة الأخيرة وتحديداً في الأسبوع الماضي، حيث عجز فريق الريدز عن تحقيق الانتصار في مباراتين على التوالي بعدما تعرض إلى الخسارة في المباراة الأولى على يد ضيفه فريق تشيلسي في مسابقة كأس الرابطة الإنجليزية، ومن ثم عاد بتعادل ثمين من خارج أرضه من أمام مضيفه فريق تشيلسي في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويُدرك فريق ليفربول جيداً أنه بات مطالباً من جانب جماهيره بضرورة العودة من جديد إلى سكة الانتصارات انطلاقاً من هذه المباراة الصعبة أمام مضيفه فريق نابولي، علماً بأن فريق ليفربول تنتظره أيضاً في مطلع الأسبوع القادم مواجهة في غاية التعقيد وذلك حينما يستقبل حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الماضي وهو فريق مانشستر سيتي على ملعب أنفيلد رود.

وبكل تأكيد سوف تعود الثقة من جديد إلى لاعبي فريق ليفربول في حالة الفوز على حساب فريق نابولي على الأراضي الإيطالية، علماً بأن ذلك الانتصار سوف يجعل فريق ليفربول يضمن بنسبة كبيرة للغاية صدارة ترتيب المجموعة الثالثة إضافة إلى مقعده في الدور ثمن النهائي من عمر المسابقة، وخاصة وأنه سوف يواجه في المباراتين القادمتين فريق النجم الأحمر الصربي ذهاباً وإياباً.

ويأمل أنصار نادي ليفربول أن يستعيد اللاعب المصري محمد صلاح مستواه من جديد في هذه المباراة أمام فريق نابولي، وخاصة بعدما تراجع مستوى محمد صلاح كثيراً منذ انطلاقة الموسم الحالي بعكس ما كان عليه الحال في الموسم الماضي، مما جعل حجم الضغوطات يزداد كثيراً على اللاعب المصري سواء من جانب جماهير نادي ليفربول أو حتى من جانب الجماهير المصرية العاشقة له.

ومن المتوقع أن يقوم الألماني يورغن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول بالاعتماد بنسبة كبيرة للغاية على تشكيلة سوف تتألف في هذه المباراة المنتظرة أمام مضيفه فريق نابولي على النحو التالي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ألكسندر أرنولد / جو جوميز / فيرجيل فان دايك / أندي روبرتسون.

خط الوسط: جوردان هندرسون / نابي كيتا / جورجينيو فينالدوم.

خط الهجوم: محمد صلاح / ساديو ماني / روبيرتو فيرمينو.

أما على الجانب المقابل لا يبدو فريق نابولي في أفضل حال قبل هذه المباراة المعقدة أمام ضيفه فريق ليفربول، وخاصة بعد الخسارة التي تعرض لها في مطلع الأسبوع الحالي في قمة الدوري الإيطالي خارج أرضه على يد غريمه فريق يوفنتوس بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

وعلى الرغم من ذلك إلا أن فريق نابولي لا يزال مرشحاً وبقوة من أجل تحقيق نتيجة إيجابية أمام فريق ليفربول، وخاصة وأن فريق الجنوب الإيطالي يمتلك مدرباً مخضرماً للغاية وهو المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي.

وبكل تأكيد يُدرك فريق نابولي أن حظوظه في المجموعة الثالثة تبدو معقدة للغاية، وخاصة في ظل تواجد فريق باريس سان جيرمان أيضاً، مما يجعل مهمة فريق نابولي من أجل التأهل إلى الدور ثمن النهائي من عمر المسابقة بمثابة المهمة المستحيلة.

ومن المتوقع أن يقوم الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق نابولي بالاعتماد بنسبة كبيرة للغاية على تشكيلة سوف تتألف في هذه المباراة المنتظرة أمام ضيفه فريق ليفربول على النحو التالي:

حراسة المرمى: ديفيد أوسبينا.

خط الدفاع: هيساج / راؤول ألبيول / كاليدو كوليبالي / ماريو روي.

خط الوسط: آلان / زيلينسكي / ماريك هامسيك.

خط الهجوم: دريس ميرتينز / لورينزو إنسيني / ميليك.

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