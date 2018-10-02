موعد مباراة المصري وفيتا كلوب في كأس الكونفدرالية الاربعاء 3/10/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة المصري وفيتا كلوب، يستعد فريق المصري البورسعيدي لملاقاة ضيفه فريق فيتا كلوب من جمهورية الكونغو الديمقراطية في مساء يوم الأربعاء الموافق 3 أكتوبر 2018 على ملعب بورسعيد في محافظة بورسعيد، وذلك ضمن مباريات الذهاب في إطار الدور نصف النهائي في مسابقة كأس الإتحاد الأفريقي 2018 م.

ولا شك أن عشاق كرة القدم الأفريقية في كل مكان حول العالم وخاصة عشاق النادي المصري البورسعيدي يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة المصري وفيتا كلوب، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة المصري وفيتا كلوب.

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وبناءً على ذلك سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة المصري وفيتا كلوب، إضافة إلى التشكيل المتوقع لكلاً من المصري وفيتا كلوب في هذه المباراة الهامة في مسابقة كأس الإتحاد الأفريقي.

موعد مباراة المصري وفيتا كلوب

موعد مباراة المصري وفيتا كلوب، يستعد فريق المصري البورسعيدي لملاقاة ضيفه فريق فيتا كلوب من جمهورية الكونغو الديمقراطية في مساء يوم الأربعاء الموافق 3 أكتوبر 2018 على ملعب بورسعيد في محافظة بورسعيد، وذلك ضمن مباريات الذهاب في إطار الدور نصف النهائي في مسابقة كأس الإتحاد الأفريقي 2018 م.

وتنطلق مباراة المصري وفيتا كلوب تحديداً في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة المصري وفيتا كلوب والقنوات الناقلة للمباراة

موعد مباراة المصري وفيتا كلوب، سوف تكون مباراة المصري وفيتا كلوب منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD2 المشفرة، فيما سيكون المعلق المصري محمد الكواليني هو معلق المباراة، كما ستكون مباراة المصري وفيتا كلوب منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة النيل للرياضة على التردد الأرضي فقط لا غير.

آخر تحضيرات المصري وفيتا كلوب والتشكيل المتوقع

موعد مباراة المصري وفيتا كلوب، يدخل فريق المصري البورسعيدي غمار مباراته المرتقبة أمام ضيفه فريق فيتا كلوب، وهو عازماً على تحقيق أفضل نتيجة إيجابية ممكنة قبل موعد مباراة الإياب على أرض جمهورية الكونغو الديمقراطية في إطار سعيه للتأهل في نهاية المطاف إلى الدور النهائي من عمر المسابقة.

ومن المتوقع أن يقوم الكابتن حسام حسن المدير الفني لفريق المصري البورسعيدي بالاعتماد بنسبة كبيرة للغاية على تشكيلة سوف تتألف في هذه المباراة المنتظرة أمام ضيفه فريق فيتا كلوب على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد مسعود.

خط الدفاع: محمد شطة / أحمد عبدالموجود / محمد كوفي / مصطفى.

خط الوسط: فريد شوقي / توريك جبرين / أحمد شكري / عبد اللطيف جريندو / إسلام عيسى.

خط الهجوم: أحمد جمعة.

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