ملخص مباراة ريال مدريد وسيسكا موسكو الثلاثاء 2/10/2018 في دوري أبطال أوروبا

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ملخص مباراة ريال مدريد وسيسكا موسكو، حقق فريق سيسكا موسكو الروسي فوزاً مفاجئاً للغاية على حساب ضيفه فريق ريال مدريد الإسباني بهدف وحيد مقابل لا شئ، وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين في مساء اليوم الثلاثاء الموافق 2 أكتوبر 2018 على ملعب لوجنيكي في العاصمة الروسية موسكو.

وقد نجح في تسجيل الهدف الوحيد لمصلحة فريق سيسكا موسكو في المباراة اللاعب نيكولا في الدقيقة الثانية، علماً بأن هذه المباراة جاءت ضمن مباريات الجولة الثانية عن المجموعة السابعة في إطار دور المجموعات في مسابقة دوري أبطال أوروبا 2018 / 2019 م، وبذلك رفع فريق سيسكا موسكو رصيده إلى 4 نقاط، فيما استقر رصيد فريق ريال مدريد عند 3 نقاط.

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وجاءت تشكيلة فريق ريال مدريد الأساسية في هذه المباراة الهامة على النحو التالي:

حراسة المرمى: كيلور نافاس.

خط الدفاع: داني كارفاخال / رافاييل فاران / ناتشو فيرنانديز / ريجو.

خط الوسط: كارلوس كاسيميرو / توني كروس / داني سيبايوس.

خط الهجوم: لوكاس فاسكيز / ماركو أسينسيو / كريم بنزيمة.

المدير الفني: الإسباني جولين لوبيتيجي.

ملخص مباراة ريال مدريد وسيسكا موسكو والشوط الأول من المباراة

ملخص مباراة ريال مدريد وسيسكا موسكو، في شوط المباراة الأول ومنذ الدقيقة الثانية في عمر اللقاء حدث ما لم يكن يتوقعه أي أحد على الإطلاق، وذلك بعدما نجح فريق سيسكا موسكو في تسجيل هدفه الأول في المباراة عبر اللاعب نيكولا عقب استغلاله خطأ فادح مشترك ما بين الألماني تونس والفرنسي رافاييل فاران وسط فرحة عارمة من طرف الجماهير الروسية.

ومن بعد الهدف مباشرة فرض فريق ريال مدريد سيطرته بشكل كامل على مجريات اللعب، وعلى الرغم من ذلك إلا أنه لم يتمكن من تشكيل أي خطورة على الإطلاق على مرمى أصحاب الأرض، وخاصة في ظل اعتماد فريق سيسكا موسكو على خطة دفاعية بكامل عناصره مع الاعتماد في الوقت ذاته على الهجمات المرتدة السريعة.

وفي الدقيقة الثامنة والعشرين جاء أول رد فعل حقيقي من جانب فريق ريال مدريد في المباراة، وذلك حينما سدد البرازيلي كارلوس كاسيميرو كرة أرضية قوية من خارج منطقة الجزاء، إلا أن القائم الأيمن لحارس المرمى إيجور تصدى للكرة ليحرم الفريق الملكي من تعديل النتيجة.

وفي الدقيقة السادسة والثلاثين سنحت فرصة أخرى خطيرة لمصلحة فريق ريال مدريد، وهذه المرة حينما سدد النجم الفرنسي كريم بنزيمة كرة من داخل منطقة الجزاء، ولكن كرته علت العارضة بقليل ليبقى فريق سيسكا موسكو متقدماً في النتيجة.

وقبل نهاية الفترة الأولى من عمر اللقاء بقليل وتحديداً في الدقيقة الثالثة والأربعين، تلقى فريق ريال مدريد ضربة موجعة للغاية بعدما تعرض ظهيره الأيمن الإسباني داني كارفاخال إلى إصابة عضلية لم يتمكن على إثرها من إكمال بقية أطوار المباراة، مما دفع المدرب الإسباني جولين لوبيتيجي إلى إخراجه من أرض الملعب ومن ثم إشراك الظهير الأيمن الإسباني ألفارو بدلاً منه.

وفي الدقائق القليلة المتبقية من عمر الشوط استمر الوضع على ما هو عليه دون أي جديد على الإطلاق من الفريقين، حتى أطلق الحكم صافرته معلناً عن نهاية الشوط الأول على وقع تقدم مفاجئ للغاية لمصلحة فريق سيسكا موسكو بهدف وحيد مقابل لا شئ.

ملخص مباراة ريال مدريد وسيسكا موسكو والشوط الثاني من المباراة

ملخص مباراة ريال مدريد وسيسكا موسكو، في شوط المباراة الثاني دخل فريق ريال مدريد عازماً على تدارك تأخره في النتيجة قبل فوات الأوان، وفي مقابل ذلك حاول فريق سيسكا موسكو المحافظة على تقدمه في النتيجة لأطول وقت ممكن أو على الأقل الخروج بنقطة التعادل في نهاية المطاف.

وفي الدقيقة الثامنة والخمسين دفع المدرب الإسباني جولين لوبيتيجي بجميع أوراقه البديلة من على مقاعد البدلاء سعياً لقلب الطاولة على مضيفه، وذلك من خلال إشراك كلاً من الكرواتي لوكا مودريتش إضافة إلى الإسباني ماريانو دياز بدلاً من الإسباني لوكاس فاسكيز إضافة إلى البرازيلي كارلوس كاسيميرو.

ومع مرور الدقائق ظهر العجز الهجومي بشكل واضح للغاية على فريق ريال مدريد، وذلك على الرغم من استحواذه بشكل كامل على الكرة، ولعل ما ساهم أيضاً في ذلك العجز هو أسلوب اللعب الدفاعي الذي طبقه فريق سيسكا موسكو بشكل مثالي مما حرم فريق ريال مدريد من تشكيل أي خطورة على مرمى الحارس المخضرم ايجور.

وفي الدقائق المتبقية من عمر المباراة استمر الوضع على ما هو عليه دون أي جديد على الإطلاق من الفريقين بالرغم من طرد حارس المرمى إيجور في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع، حتى أطلق الحكم صافرته معلناً عن نهاية المباراة على وقع فوز مفاجئ للغاية لمصلحة فريق سيسكا موسكو بهدف وحيد مقابل لا شئ.

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