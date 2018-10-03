تعرف على التشكيل المتوقع لكلاً من برشلونة وتوتنهام في مباراة اليوم

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يشهد ملعب ويمبلي في العاصمة الإنجليزية لندن في مساء اليوم الأربعاء الموافق 3 أكتوبر 2018 مباراة منتظرة للغاية، وذلك حينما يستقبل فريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي ضيفه الثقيل فريق برشلونة الإسباني، ضمن مباريات الجولة الثانية عن المجموعة الثانية في إطار دور المجموعات في مسابقة دوري أبطال أوروبا 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة برشلونة وتوتنهام هوتسبير تحديداً في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، إضافة إلى الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت أبوظبي، وأيضاً الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

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وسوف تكون مباراة برشلونة وتوتنهام هوتسبير منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD1 المشفرة، بينما سيكون المعلق الكويتي يوسف سيف هو معلق المباراة.

ومن المتوقع أن يقوم الإسباني إرنستو فالفيردي مدرب فريق برشلونة بالاعتماد على تشكيلة سوف تتألف في هذه المباراة الهامة أمام مضيفه فريق توتنهام هوتسبير على النحو التالي:

حراسة المرمى: تير شتيغن.

خط الدفاع: نيلسون سيميدو / جيرارد بيكيه / كليمنت / جوردي ألبا.

خط الوسط: سيرجيو بوسكيتس / إيفان راكيتيتش / فيليبي كوتينيو.

خط الهجوم: عثماني ديمبيلي / ليونيل ميسي / لويس سواريز.

أما على الجانب المقابل فمن المتوقع أن يقوم الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو مدرب فريق توتنهام هوتسبير بالاعتماد على تشكيلة سوف تتألف في هذه المباراة الهامة أمام ضيفه فريق برشلونة على النحو التالي:

حراسة المرمى: هوغو لوريس.

خط الدفاع: كيران تريبير / توبي / يان فيرتونغن / بن ديفيس.

خط الوسط: إيريك داير / موسى ديمبيلي / ديلي آلي / كريستيان إريكسن / سون هيونغ مين.

خط الهجوم: هاري كين.

وإليكم الآن ترتيب كلاً من فريق برشلونة إضافة إلى فريق توتنهام هوتسبير على الصعيد المحلي حتى هذه اللحظة في الموسم الحالي 2018 / 2019:

المركز الأول: فريق برشلونة، يمتلك في رصيده 14 نقطة، الدوري الإسباني.

المركز الرابع: فريق توتنهام هوتسبير، يمتلك في رصيده 15 نقطة، الدوري الإنجليزي الممتاز.

أما الآن سوف نستعرض لكم جميع نتائج فريق برشلونة في الموسم الحالي 2018 / 2019 حتى هذه اللحظة على مستوى جميع المسابقات:

فريق برشلونة 1/2 فريق إشبيلية، كأس السوبر الإسباني.

فريق برشلونة 0/3 فريق ديبورتيفو ألافيس، الدوري الإسباني.

فريق بلد الوليد 1/0 فريق برشلونة، الدوري الإسباني.

فريق برشلونة 2/8 فريق هويسكا، الدوري الإسباني.

فريق ريال سوسيداد 2/1 فريق برشلونة، الدوري الإسباني.

فريق برشلونة 0/4 فريق أيندهوفن الهولندي، دوري أبطال أوروبا.

فريق برشلونة 2/2 فريق جيرونا، الدوري الإسباني.

فريق ليغانيس 1/2 فريق برشلونة، الدوري الإسباني.

فريق برشلونة 1/1 فريق أتلتيك بيلباو، الدوري الإسباني.

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