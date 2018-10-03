محمد صلاح يقود التشكيل المتوقع في مباراة اليوم بين ليفربول ونابولي

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يشهد ملعب سان باولو في جنوب إيطاليا في مساء اليوم الأربعاء الموافق 3 أكتوبر 2018 مباراة مثيرة للغاية، وذلك حينما يستقبل فريق نابولي الإيطالي ضيفه فريق ليفربول الإنجليزي ضمن مباريات الجولة الثانية عن المجموعة الثالثة في إطار دور المجموعات في مسابقة دوري أبطال أوروبا 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة ليفربول ونابولي تحديداً في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، إضافة إلى الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت أبوظبي، وأيضاً الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

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وسوف تكون مباراة ليفربول ونابولي منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD5 المشفرة، بينما سيكون المعلق الجزائري حفيظ دراجي هو معلق المباراة.

ومن المتوقع أن يقوم الألماني يورغن كلوب مدرب فريق ليفربول بالاعتماد على تشكيلة سوف تتألف في هذه المباراة الهامة أمام مضيفه فريق نابولي على النحو التالي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ألكسندر أرنولد / جو جوميز / فيرجيل فان دايك / أندي روبرتسون.

خط الوسط: جوردان هندرسون / نابي كيتا / جورجينيو فينالدوم.

خط الهجوم: محمد صلاح / ساديو ماني / روبيرتو فيرمينو.

أما على الجانب المقابل فمن المتوقع أن يقوم الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب فريق نابولي بالاعتماد على تشكيلة سوف تتألف في هذه المباراة الهامة أمام ضيفه فريق ليفربول على النحو التالي:

حراسة المرمى: ديفيد أوسبينا.

خط الدفاع: هيساج / راؤول ألبيول / كاليدو كوليبالي / ماريو روي.

خط الوسط: آلان / زيلينسكي / ماريك هامسيك.

خط الهجوم: خوسيه ماريا كاييخون / دريس ميرتينز / لورينزو إنسيني.

وإليكم الآن ترتيب كلاً من فريق ليفربول إضافة إلى فريق نابولي على الصعيد المحلي حتى هذه اللحظة في الموسم الحالي 2018 / 2019:

المركز الثاني: فريق ليفربول، يمتلك في رصيده 19 نقطة، الدوري الإنجليزي الممتاز.

المركز الثاني: فريق نابولي، يمتلك في رصيده 15 نقطة، الدوري الإيطالي.

أما الآن سوف نستعرض لكم جميع نتائج فريق ليفربول حتى هذه اللحظة في الموسم الحالي 2018 / 2019 على مستوى جميع المسابقات:

فريق ليفربول 0/4 فريق وست هام يونايتد، الدوري الإنجليزي الممتاز.

فريق كريستال بالاس 2/0 فريق ليفربول، الدوري الإنجليزي الممتاز.

فريق ليفربول 0/1 فريق برايتون أند هوف ألبيون، الدوري الإنجليزي الممتاز.

فريق ليستر سيتي 2/1 فريق ليفربول، الدوري الإنجليزي الممتاز.

فريق توتنهام هوتسبير 2/1 فريق ليفربول، الدوري الإنجليزي الممتاز.

فريق ليفربول 2/3 فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، دوري أبطال أوروبا.

فريق ليفربول 0/3 فريق ساوثهامبتون، الدوري الإنجليزي الممتاز.

فريق ليفربول 2/1 فريق تشيلسي، كأس الرابطة الإنجليزية.

فريق تشيلسي 1/1 فريق ليفربول، الدوري الإنجليزي الممتاز.

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