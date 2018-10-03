تعرف على التشكيل المتوقع للمصري في مباراة اليوم أمام فيتا كلوب بكأس الكونفدرالية

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يشهد ملعب بورسعيد في محافظة بورسعيد في مساء اليوم الأربعاء الموافق 3 أكتوبر 2018 مباراة منتظرة للغاية، وذلك حينما يستقبل فريق المصري البورسعيدي ضيفه فريق فيتا كلوب من جمهورية الكونغو الديمقراطية، ضمن مباريات الذهاب في إطار الدور نصف النهائي في مسابقة كأس الإتحاد الأفريقي 2018 م.

وتنطلق مباراة المصري البورسعيدي وفيتا كلوب تحديداً في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، إضافة إلى الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت أبوظبي، وأيضاً الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

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وسوف تكون مباراة المصري البورسعيدي وفيتا كلوب منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD2 المشفرة، بينما سيكون المعلق المصري محمد الكواليني هو معلق المباراة.

ومن المتوقع أن يقوم الكابتن حسام حسن المدير الفني لفريق المصري البورسعيدي بالاعتماد على تشكيلة سوف تتألف في هذه المباراة الهامة أمام ضيفه فريق فيتا كلوب على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد مسعود.

خط الدفاع: محمد شطة / أحمد عبدالموجود / محمد كوفي / مصطفى.

خط الوسط: فريد شوقي / توريك جبرين / أحمد شكري / محمد عبد اللطيف جريندو / إسلام عيسى.

خط الهجوم: أحمد جمعة.

وإليكم الآن ترتيب كلاً من فريق المصري البورسعيدي إضافة إلى فريق فيتا كلوب على الصعيد المحلي حتى هذه اللحظة في الموسم الحالي 2018 / 2019:

المركز العاشر: فريق المصري البورسعيدي، يمتلك في رصيده 10 نقاط، الدوري المصري الممتاز.

المركز الثالث عشر: فريق فيتا كلوب، لا يمتلك في رصيده أي نقطة على الإطلاق، الدوري الكونغولي.

أما الآن سوف نستعرض لكم جميع نتائج فريق المصري البورسعيدي في الموسم الحالي 2018 / 2019 حتى هذه اللحظة على مستوى جميع المسابقات:

فريق نهضة بركان المغربي 0/0 فريق المصري البورسعيدي، كأس الإتحاد الأفريقي.

فريق المصري البورسعيدي 0/1 فريق نهضة بركان، كأس الإتحاد الأفريقي.

فريق الجونة 1/0 فريق المصري البورسعيدي، الدوري المصري الممتاز.

فريق المصري البورسعيدي 2/0 فريق الأهلي، الدوري المصري الممتاز.

فريق بتروجيت 2/2 فريق المصري البورسعيدي، الدوري المصري الممتاز.

فريق المصري البورسعيدي 2/2 فريق الاتحاد السكندري، الدوري المصري الممتاز.

فريق المصري البورسعيدي 0/2 فريق الهلال السوداني، كأس الإتحاد الأفريقي.

فريق مصر المقاصة 0/0 فريق المصري البورسعيدي، الدوري المصري الممتاز.

فريق المصري البورسعيدي 3/5 فريق النجوم، الدوري المصري الممتاز.

فريق المصري البورسعيدي 0/1 فريق اتحاد العاصمة الجزائري، كأس الإتحاد الأفريقي.

فريق اتحاد العاصمة 1/0 فريق المصري البورسعيدي، كأس الإتحاد الأفريقي.

فريق المصري البورسعيدي 1/1 فريق طلائع الجيش، الدوري المصري الممتاز.

وأخيراً سوف نستعرض لكم الآن مباريات فريق المصري البورسعيدي القادمة في الموسم الحالي 2018 / 2019 على مستوى جميع المسابقات:

فريق المصري البورسعيدي / فريق المقاولون العرب، الدوري المصري الممتاز.

فريق الزمالك / فريق المصري البورسعيدي، الدوري المصري الممتاز.

فريق فيتا كلوب / فريق المصري البورسعيدي، كأس الإتحاد الأفريقي.

فريق المصري البورسعيدي / فريق الإسماعيلي، الدوري المصري الممتاز.

فريق المصري البورسعيدي / فريق بيراميدز، الدوري المصري الممتاز.

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