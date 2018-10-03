موعد مباراة أرسنال وكاراباخ بمشاركة “محمد النني” الخميس 4/10/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة أرسنال وكاراباخ، يستعد فريق أرسنال الإنجليزي لملاقاة مضيفه فريق كاراباخ من أذربيجان في مساء يوم الخميس الموافق 4 أكتوبر 2018 على الملعب الأولمبي في باكو عاصمة أذربيجان، وذلك ضمن مباريات الجولة الثانية عن المجموعة الخامسة في إطار دور المجموعات في مسابقة الدوري الأوروبي 2018 / 2019 م.

ولا شك أن عشاق كرة القدم الأوروبية في كل مكان حول العالم وخاصة عشاق نادي أرسنال وتحديداً عشاق اللاعب المصري محمد النني يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة أرسنال وكاراباخ، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة أرسنال وكاراباخ.

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وبناءً على ذلك سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة أرسنال وكاراباخ، إضافة إلى التشكيل المتوقع لكلاً من أرسنال وكاراباخ في هذه المباراة الهامة في مسابقة الدوري الأوروبي.

موعد مباراة أرسنال وكاراباخ

موعد مباراة أرسنال وكاراباخ، يستعد فريق أرسنال الإنجليزي لملاقاة مضيفه فريق كاراباخ من أذربيجان في مساء يوم الخميس الموافق 4 أكتوبر 2018 على الملعب الأولمبي في باكو عاصمة دولة أذربيجان، وذلك ضمن مباريات الجولة الثانية عن المجموعة الخامسة في إطار دور المجموعات في مسابقة الدوري الأوروبي 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة ارسنال وكاراباخ تحديداً في تمام الساعة 18:55 مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة 19:55 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة 20:55 مساءً بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة أرسنال وكاراباخ والقنوات الناقلة للمباراة

موعد مباراة أرسنال وكاراباخ، سوف تكون مباراة ارسنال وكاراباخ منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD1 المشفرة، فيما سيكون المعلق خالد الغول هو معلق المباراة، كما ستكون مباراة ارسنال وكاراباخ منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD11 المشفرة باللغة الإنجليزية.

آخر تحضيرات أرسنال وكاراباخ والتشكيل المتوقع

موعد مباراة أرسنال وكاراباخ، يدخل فريق أرسنال غمار مباراته الثانية في مسابقة الدوري الأوروبي في الموسم الحالي، وهو عازماً على تحقيق الانتصار دون سواه من أجل مواصلة الانفراد بصدارة جدول ترتيب المجموعة رفقة فريق سبورتينغ لشبونة البرتغالي حتى يحين موعد المباراة بينهما.

ولا شك أن فريق أرسنال لا يسعى فقط إلى التأهل إلى دور ال32 من عمر مسابقة الدوري الأوروبي كمتصدراً لمجموعته الخامسة، وإنما يهدف أيضاً إلى الذهاب إلى أبعد نقطة ممكنة في المسابقة مثلما كان الحال في الموسم الماضي حينما نجح في الوصول إلى الدور نصف النهائي.

ولكن وفي الوقت ذاته لا يرغب فريق أرسنال في تكرار نفس سيناريو الموسم الماضي، وذلك بعدما تم إقصائه من الدور نصف النهائي من عمر المسابقة على يد نظيره فريق أتلتيكو مدريد الإسباني، حيث انتهت وقتها مباراة الذهاب على الأراضي الإنجليزية على وقع التعادل الإيجابي بهدف لمثله لكل فريق، قبل أن ينجح فريق الروخي بلانكوس في الفوز في مباراة الإياب على الأراضي الإسبانية بهدف وحيد مقابل لا شئ.

ومن المؤكد أن الفوز بلقب الدوري الأوروبي بات هاماً للغاية لأي نادي في القارة الأوروبية منذ الموسم قبل الماضي، وخاصة بعدما قرر الإتحاد الأوروبي لكرة القدم منح مقعداً مباشراً في مسابقة دوري أبطال أوروبا لِبطل مسابقة الدوري الأوروبي، وهو الأمر الذي زاد كثيراً من أهمية المسابقة بالنسبة إلى جميع الأندية الأوروبية التي تُشارك فيها.

ويُدرك فريق أرسنال جيداً أن مهمته من أجل إنهاء مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الحالي ضمن المراكز الأربعة الأولى في جدول الترتيب، سوف تكون في غاية الصعوبة والتعقيد مما قد يجعله يُركز بشكل أكبر على المنافسة بكل قوة على مسابقة الدوري الأوروبي، علماً بأن النسخة الحالية من مسابقة الدوري الأوروبي تضم العديد من الأندية العريقة على مستوى القارة الأوروبية.

وتبدو وضعية فريق أرسنال مثالية للغاية قبل خوض هذه المباراة أمام مضيفه فريق كاراباخ، وعلى الرغم من ذلك إلا أن الفريق اللندني يعلم جيداً أنه سوف يكون مطالباً بتقديم أداء مثالي على كافة الأصعدة من أجل ضمان العودة بالنقاط الثلاث من خارج أرضه قبل المواجهة المرتقبة مع منافسه على صدارة هذه المجموعة في الجولات القادمة ذهاباً وإياباً وهو فريق سبورتينغ لشبونة.

ومن المتوقع أن يقوم الإسباني أوناي إيمري مدرب فريق أرسنال بالاعتماد بنسبة كبيرة للغاية على تشكيلة سوف تتألف في هذه المباراة الهامة أمام مضيفه فريق كاراباخ على النحو التالي:

حراسة المرمى: لينو.

خط الدفاع: هيكتور بيليرين / شكودران موستافي / روب هولدينغ / ناتشو مونريال.

خط الوسط: محمد النني / أرون رامسي / مسعود أوزيل / جويل ايوبي.

خط الهجوم: بيير إيميريك أوباميانغ / ألكسندر لاكازيت.

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