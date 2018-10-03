مدرب الأهلي يكشف حقيقة غياب 6 نجوم عن مباراة العودة أمام وفاق سطيف

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كشف الكابتن محمد يوسف المدرب العام ومدير الكرة بالنادي الأهلي اليوم الأربعاء الموافق 3 أكتوبر 2018 حقيقة غياب 6 نجوم عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، وذلك في مباراة إياب الدور نصف النهائي لمسابقة دوري أبطال أفريقيا أمام فريق وفاق سطيف الجزائري بعد أسبوعين من الآن.

فمن خلال تصريحات إذاعية له اليوم الأربعاء، أكد الكابتن محمد يوسف أن الشكوك تحوم بقوة حول مدى قدرة الظهير الأيسر التونسي علي معلول على اللحاق بمباراة الإياب أمام فريق وفاق سطيف، على أن تحسم الأشعة التي سوف يُجريها اللاعب مدة غيابه عن الملاعب بعد الإصابة التي تعرض لها في مساء يوم أمس الثلاثاء في مباراة الذهاب أمام فريق وفاق سطيف.

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وفي إطار تصريحاته أيضاً أشار الكابتن محمد يوسف إلى أن كلاً من الثنائي حسام عاشور إضافة إلى صلاح محسن سوف يكون كلاهما جاهزاً بنسبة مؤكدة من أجل خوض مباراة الإياب أمام فريق وفاق سطيف، وخاصة وأن الإصابة التي تعرض لها كلاً منهما عبارة عن إصابات عضلية فقط لا غير مما يجعلهما في حاجة إلى راحة سلبية لمدة يوم واحد فقط.

كما شدد أيضاً الكابتن محمد يوسف في تصريحاته على أن كلاً من الثلاثي سعد الدين سمير إضافة إلى مروان محسن وأيضاً عمرو السولية، باتوا جاهزين من أجل المشاركة مرة أخرى في التدريبات الجماعية لفريق الأهلي بعد تعافيهم من الإصابة بشكل كامل، وهو ما يعني بالتالي أن كلاً منهم سوف يكون حاضراً في مباراة الإياب أمام فريق وفاق سطيف.

ومن المقرر أن تُقام مباراة الإياب بين فريق الأهلي وبين مضيفه فريق وفاق سطيف في يوم 23 أكتوبر 2018 على ملعب 8 مايو في مدينة سطيف على أرض دولة الجزائر، علماً بأن فريق الأهلي كان قد نجح في تحقيق الانتصار في مباراة الذهاب في مساء يوم أمس الثلاثاء بهدفين دون مقابل.

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