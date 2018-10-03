ملخص مباراة باريس سان جيرمان والنجم الأحمر الأربعاء 3/10/2018 في دوري أبطال أوروبا

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ملخص مباراة باريس سان جيرمان والنجم الأحمر، حقق فريق باريس سان جيرمان الفرنسي فوزاً سهلاً للغاية على حساب ضيفه فريق النجم الأحمر الصربي بستة أهداف مقابل هدف واحد، وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين فى مساء اليوم الأربعاء الموافق 3 أكتوبر 2018 على ملعب حديقة الأمراء في العاصمة الفرنسية باريس.

وقد نجح في تسجيل أهداف فريق باريس سان جيرمان في المباراة كلاً من النجم البرازيلي نيمار جونيور في الدقيقة العشرين والدقيقة الثانية والعشرين والدقيقة الحادية والثمانين، إضافة إلى الأوروغوياني إدينسون كافاني في الدقيقة السابعة والثلاثين، وأيضاً الأرجنتيني أنخيل دي ماريا في الدقيقة الثانية والأربعين، وأيضاً الفرنسي كيليان مبابي في الدقيقة السبعين، فيما سجل الهدف الوحيد لمصلحة فريق النجم الأحمر في المباراة الألماني ماركو مارين في الدقيقة الرابعة والسبعين.

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وجاءت هذه المباراة ضمن مباريات الجولة الثانية عن المجموعة الثالثة في إطار دور المجموعات في مسابقة دوري أبطال أوروبا 2018 / 2019 م، وبذلك رفع فريق باريس سان جيرمان رصيده إلى 3 نقاط، فيما استقر رصيد فريق النجم الأحمر عند نقطة واحدة فقط لا غير.

وجاءت تشكيلة فريق باريس سان جيرمان الأساسية في هذه المباراة الهامة على النحو التالي:

حراسة المرمى: ألفونس أريولا.

خط الدفاع: توماس مونييه / تياغو سيلفا / كيمبيمبى / خوان بيرنات.

خط الوسط: أدريان رابيو / ماركو فيراتي / أنخيل دي ماريا.

خط الهجوم: كيليان مبابي / نيمار جونيور / إدينسون كافاني.

المدير الفني: الألماني توماس توخيل.

ملخص مباراة باريس سان جيرمان والنجم الأحمر والشوط الأول من المباراة

ملخص مباراة باريس سان جيرمان والنجم الأحمر، في شوط المباراة الأول وكما كان متوقعاً فرض فريق باريس سان جيرمان سيطرته الكاملة على مجريات اللعب في إطار سعيه لتسجيل الأهداف، وفي مقابل ذلك تراجع فريق النجم الأحمر بكامل عناصره إلى مناطقه الخلفية من أجل تأمين مرماه من الأهداف مع الاعتماد في الوقت ذاته على الهجمات المرتدة السريعة.

وفي الدقيقة التاسعة سنحت أولى الفرص الخطيرة لمصلحة فريق باريس سان جيرمان في المباراة، وذلك حينما سدد النجم الفرنسي كيليان مبابي كرة أرضية من داخل منطقة الجزاء، ولكن كرته مرت بجانب القائم الأيمن بقليل لحارس مرمى فريق النجم الأحمر.

وفي الدقيقة العشرين نجح فريق باريس سان جيرمان أخيراً في ترجمة سيطرته الكاملة على المباراة، وذلك حينما سجل له النجم البرازيلي نيمار جونيور أولى الأهداف بعدما نفذ ركلة حرة قريبة من منطقة الجزاء بطريقة أكثر من رائعة لم يتمكن أي أحد من التصدي لها ليتقدم فريق باريس سان جيرمان في النتيجة.

ولم يكتفِ فريق باريس سان جيرمان بذلك وحسب بل بحث عن تسجيل المزيد من الأهداف من أجل قتل المباراة بشكل نهائي، وبعدها بدقيقتين فقط لا غير نجح فريق باريس سان جيرمان في تحقيق مسعاه، وذلك حينما سجل له النجم نيمار جونيور الهدف الثاني وسط فرحة عارمة من طرف الجماهير الباريسية.

وفي الدقيقة السابعة والعشرين كاد فريق باريس سان جيرمان يُضيف ثالث أهدافه في المباراة، وهذه المرة حينما سدد النجم الأوروغوياني إدينسون كافاني كرة برأسه من داخل منطقة الجزاء، ولكن حارس مرمى فريق النجم الأحمر أبعد الكرة بنجاح إلى الخارج مبقياً على إثارة المباراة نوعاً ما.

وقبل نهاية الفترة الأولى من عمر اللقاء بقليل وتحديداً في الدقيقة السابعة والثلاثين، قضى فريق باريس سان جيرمان نهائياً على كل آمال فريق النجم الأحمر في المباراة، وذلك بعدما سجل النجم إدينسون كافاني الهدف الثالث وسط حالة من الانهيار من جانب لاعبي فريق النجم الأحمر.

وفي الدقيقة الثانية والأربعين أضاف فريق باريس سان جيرمان هدفه الرابع في المباراة، وهذه المرة عبر النجم الأرجنتيني أنخيل دي ماريا الذي استغل بدوره ثغرة واضحة للغاية في خط دفاع فريق النجم الأحمر، ليذهب بعدها الشوط الأول إلى نهايته دون أي جديد على الإطلاق وعلى وقع تقدم كاسح لمصلحة أصحاب الأرض برباعية نظيفة.

ملخص مباراة باريس سان جيرمان والنجم الأحمر والشوط الثاني من المباراة

ملخص مباراة باريس سان جيرمان والنجم الأحمر، في شوط المباراة الثاني دخل فريق باريس سان جيرمان عازماً على تسجيل المزيد من الأهداف من أجل إسعاد جماهيره، وفي مقابل ذلك حاول فريق النجم الأحمر أن يؤمن مرماه خوفاً من استقبال أي أهداف أخرى في شباكه مما قد يؤثر على معنويات اللاعبين.

ومع مرور الدقائق هدأ إيقاع اللعب نوعاً ما من الجانبين، وذلك على الرغم من الاستحواذ الكامل لفريق باريس سان جيرمان على الكرة في إطار سعيه لزيادة عدد أهدافه في المباراة، وخاصة في ظل الدور الذي قد تلعبه عدد الأهداف المسجلة في حسم صدارة ترتيب هذه المجموعة الثالثة في نهاية المطاف.

وفي الدقيقة السبعين أشعل فريق باريس سان جيرمان الأجواء في المدرجات من جديد، وذلك حينما سجل له النجم الفرنسي كيليان مبابي الهدف الخامس بعد لعبة جماعية أكثر من رائعة بين لاعبي الفريق الباريسي.

وفي الدقيقة الرابعة والسبعين تمكن فريق النجم الأحمر من حفظ ماء وجه في المباراة، وذلك بعدما سجل له الألماني ماركو مارين الهدف الشرفي الأول والوحيد لمصلحة فريقه عقب استغلاله ثغرة في خط دفاع فريق باريس سان جيرمان.

وفي الدقيقة الحادية والثمانين نجح فريق باريس سان جيرمان في تسجيل هدفه السادس في المباراة، وذلك عبر النجم نيمار جونيور الذي سجل مرة أخرى من خلال ركلة حرة قريبة من منطقة الجزاء بطريقة أكثر من رائعة.

وفي الدقائق القليلة المتبقية من عمر المباراة استمر الوضع على ما هو عليه دون أي جديد على الإطلاق من الفريقين، حتى أطلق الحكم صافرته معلناً عن نهاية المباراة على وقع فوز كاسح لمصلحة فريق باريس سان جيرمان بسداسية مقابل هدف واحد.

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