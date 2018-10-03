ملخص مباراة برشلونة وتوتنهام الأربعاء 3/10/2018 في دوري أبطال أوروبا

Advertisements

ملخص مباراة برشلونة وتوتنهام، حقق فريق برشلونة الإسباني فوزاً مثيراً خارج أرضه على حساب مضيفه فريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي بأربعة أهداف مقابل هدفين، وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين فى مساء اليوم الأربعاء الموافق 3 أكتوبر 2018 على ملعب ويمبلي في العاصمة الإنجليزية لندن.

وقد نجح في تسجيل أهداف فريق برشلونة في المباراة كلاً من البرازيلي فيليبي كوتينيو في الدقيقة الثانية، إضافة إلى الكرواتي إيفان راكيتيتش في الدقيقة الثامنة والعشرين، وأيضاً الأرجنتيني ليونيل ميسي في الدقيقة السادسة والخمسين والدقيقة التسعين.

Advertisements

أما أهداف فريق توتنهام هوتسبير في المباراة فقد سجلها كلاً من الإنجليزي هاري كين في الدقيقة الثانية والخمسين، إضافة إلى الأرجنتيني إيريك لاميلا في الدقيقة السادسة والستين.

وجاءت هذه المباراة ضمن مباريات الجولة الثانية عن المجموعة الثانية في إطار دور المجموعات في مسابقة دوري أبطال أوروبا 2018 / 2019 م، وبذلك رفع فريق برشلونة رصيده إلى 6 نقاط، فيما استقر رصيد فريق توتنهام هوتسبير عند صفر من النقاط.

وجاءت تشكيلة فريق برشلونة الأساسية في هذه المباراة الهامة على النحو التالي:

حراسة المرمى: تير شتيغن.

خط الدفاع: نيلسون سيميدو / جيرارد بيكيه / كليمنت / جوردي ألبا.

خط الوسط: سيرجيو بوسكيتس / إيفان راكيتيتش / أرثور.

خط الهجوم: فيليبي كوتينيو / ليونيل ميسي / لويس سواريز.

المدير الفني: الإسباني إرنستو فالفيردي.

أما على الجانب المقابل فقد جاءت تشكيلة فريق توتنهام هوتسبير الأساسية في هذه المباراة الهامة على النحو التالي:

حراسة المرمى: هوغو لوريس.

خط الدفاع: كيران تريبير / توبي / دافينسون سانشيز / بن ديفيس.

خط الوسط: وانياما / وينكس / لوكاس مورا / إيريك لاميلا / سون هيونغ مين.

خط الهجوم: هاري كين.

المدير الفني: الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو.

ملخص مباراة برشلونة وتوتنهام والشوط الأول من المباراة

ملخص مباراة برشلونة وتوتنهام، في شوط المباراة الأول ومنذ الدقيقة الثانية اشتعلت أجواء المباراة كثيراً، وذلك بعدما نجح فريق برشلونة في تسجيل هدفه الأول في المباراة عبر البرازيلي فيليبي كوتينيو عقب استغلاله لخطأ ساذج من حارس المرمى الفرنسي هوغو لوريس وسط حالة من الغضب من جانب لاعبي فريق توتنهام هوتسبير.

ومن بعد الهدف مباشرة حاول فريق توتنهام هوتسبير أن يستعيد توازنه من جديد من خلال محاولة الاستحواذ على الكرة بشكل كامل، وفي مقابل ذلك تراجع فريق برشلونة نوعاً ما إلى منتصف ملعبه من أجل إغلاق المساحات أمام مهاجمي أصحاب الأرض.

وفي الدقيقة الثامنة والعشرين استغل فريق برشلونة الأداء السلبي للغاية من جانب لاعبي فريق توتنهام هوتسبير، ليُعاقبه على ذلك من خلال النجم الكرواتي إيفان راكيتيتش الذي نجح في تسجيل الهدف الثاني لمصلحة الفريق الكتالوني بطريقة رائعة للغاية وسط حالة من الصدمة من طرف الجماهير الإنجليزية في مدرجات ملعب ويمبلي.

وفي الدقائق المتبقية من الفترة الأولى من عمر اللقاء استمر الوضع على ما هو عليه دون أي جديد على الإطلاق من الفريقين، حتى أطلق الحكم صافرته معلناً عن نهاية الشوط الأول على وقع تقدم فريق برشلونة بهدفين مقابل لا شئ.

ملخص مباراة برشلونة وتوتنهام والشوط الثاني من المباراة

ملخص مباراة برشلونة وتوتنهام، في شوط المباراة الثاني دخل فريق برشلونة عازماً على تسجيل المزيد من الأهداف من أجل قتل المباراة بشكل نهائي، وفي مقابل ذلك حاول فريق توتنهام هوتسبير أن يعود في أجواء المباراة من أجل الخروج بنقطة واحدة فقط على الأقل في نهاية المطاف أفضل من لا شئ.

وفي الدقيقة السابعة والأربعين كاد فريق برشلونة ينجح في تسجيل ثالث أهداف في المباراة، وذلك حينما سدد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي كرة أرضية من على حدود منطقة الجزاء، إلا أن القائم الأيمن لحارس المرمى هوغو لوريس تصدى للكرة وأبقى على آمال فريق توتنهام هوتسبير في المباراة.

وفي الدقيقة الحادية والخمسين سنحت الفرصة ذاتها بنفس الطريقة لمصلحة فريق برشلونة، إلا أن القائم الأيمن لحارس المرمى هوغو لوريس قرر التصدي من جديد لتسديدة النجم ليونيل ميسي ليحرم الضيوف من قتل إثارة المباراة.

وبعدها بدقيقة واحدة فقط لا غير عاقب فريق توتنهام هوتسبير ضيفه على الفرص المهدرة، وذلك بعدما نجح في تقليص الفارق من خلال تسجيل الهدف الأول عبر النجم الإنجليزي هاري كين وسط فرحة عارمة من طرف الجماهير الإنجليزية التي عاد لها الأمل من جديد في المباراة.

وعلى الرغم من عودة فريق السبيرز في أجواء المباراة، إلا أن فريق برشلونة تمكن من التقدم من جديد في النتيجة بفارق هدفين، وذلك حينما سجل له النجم ليونيل ميسي الهدف الثالث عقب استغلاله ثغرة واضحة في خط دفاع فريق توتنهام هوتسبير في الدقيقة السادسة والخمسين.

ولكن الإثارة لم تتوقف عند ذلك الحد فحسب في ظل الرغبة الكبيرة التي ظهرت على لاعبي فريق توتنهام هوتسبير في الشوط الثاني، وفي الدقيقة السادسة والستين ترجم الأرجنتيني إيريك لاميلا هذه الرغبة من خلال تسجيله الهدف الثاني لمصلحة فريقه لتشتعل أجواء القمة من جديد.

وقبل نهاية المباراة بقليل وتحديداً في الدقيقة التاسعة والسبعين دفع الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو بآخر أوراقه الهجومية من على مقاعد البدلاء، وذلك من خلال إشراك المهاجم الإسباني فيرناندو لورينتي بدلاً من الأرجنتيني إيريك لاميلا.

وفي الدقائق القليلة المتبقية من عمر المباراة استمر الوضع على ما هو عليه دون أي جديد على الإطلاق من الفريقين، حتى جاءت الدقيقة التسعين وحينها اختتم فريق برشلونة أهدافه في المباراة من خلال تسجيل الهدف الرابع عبر النجم ليونيل ميسي عقب استغلاله خطأ فادح من خط دفاع فريق توتنهام هوتسبير، لتذهب المباراة بعد ذلك إلى نهايتها دون أي جديد على الإطلاق على وقع فوز مثير للغاية لمصلحة فريق برشلونة.

إقرأ أيضاً: