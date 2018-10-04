تعرف على تشكيل أرسنال المتوقع في مباراة اليوم أمام كاراباخ بالدوري الأوروبي

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يحل فريق أرسنال الإنجليزي ضيفاً ثقيلاً للغاية على نظيره فريق كاراباخ من أذربيجان في مساء اليوم الخميس الموافق 4 أكتوبر 2018 على أرض دولة أذربيجان، وذلك ضمن مباريات الجولة الثانية عن المجموعة الخامسة في إطار دور المجموعات في مسابقة الدوري الأوروبي 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة ارسنال وكاراباخ تحديداً في تمام الساعة 19:55 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، إضافة إلى الساعة 20:55 مساءً بتوقيت أبوظبي، وأيضاً الساعة 18:55 مساءً بتوقيت القاهرة.

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وسوف تكون مباراة ارسنال وكاراباخ منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD1 المشفرة، بينما سيكون المعلق خالد الغول هو معلق المباراة.

ومن المتوقع أن يقوم الإسباني أوناي إيمري مدرب فريق أرسنال بالاعتماد على تشكيلة سوف تتألف في هذه المباراة أمام مضيفه فريق كاراباخ على النحو التالي:

حراسة المرمى: لينو.

خط الدفاع: هيكتور بيليرين / شكودران موستافي / روب هولدينغ / ناتشو مونريال.

خط الوسط: محمد النني / أرون رامسي / مسعود أوزيل / جويل ايوبي.

خط الهجوم: بيير إيميريك أوباميانغ / ألكسندر لاكازيت.

وإليكم الآن ترتيب كلاً من فريق أرسنال إضافة إلى فريق كاراباخ على الصعيد المحلي حتى هذه اللحظة في الموسم الحالي 2018 / 2019:

المركز الخامس: فريق أرسنال، يمتلك في رصيده 15 نقطة، الدوري الإنجليزي الممتاز.

المركز الأول: فريق كاراباخ، يمتلك في رصيده 16 نقطة، دوري أذربيجان الممتاز.

أما الآن سوف نستعرض لكم جميع نتائج فريق أرسنال حتى هذه اللحظة في الموسم الحالي 2018 / 2019 على مستوى جميع المسابقات:

فريق أرسنال 2/0 فريق مانشستر سيتي، الدوري الإنجليزي الممتاز.

فريق تشيلسي 2/3 فريق أرسنال، الدوري الإنجليزي الممتاز.

فريق أرسنال 1/3 فريق وست هام يونايتد، الدوري الإنجليزي الممتاز.

فريق كارديف سيتي 3/2 فريق أرسنال، الدوري الإنجليزي الممتاز.

فريق نيوكاسل يونايتد 2/1 فريق أرسنال، الدوري الإنجليزي الممتاز.

فريق أرسنال 2/4 فريق فورسكلا الأوكراني، الدوري الأوروبي.

فريق أرسنال 0/2 فريق إيفرتون، الدوري الإنجليزي الممتاز.

فريق أرسنال 1/3 فريق برينتفورد، كأس الرابطة الإنجليزية.

فريق أرسنال 0/2 فريق واتفورد، الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأخيراً سوف نستعرض لكم الآن جميع مباريات فريق أرسنال القادمة سواء في شهر أكتوبر الحالي أو حتى في شهر نوفمبر المقبل على مستوى جميع المسابقات:

فريق فولهام / فريق أرسنال، 7 أكتوبر 2018، الدوري الإنجليزي الممتاز، الساعة 13:00 ظهراً بتوقيت القاهرة.

فريق أرسنال / فريق ليستر سيتي، 22 أكتوبر 2018، الدوري الإنجليزي الممتاز، الساعة 21:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق سبورتينغ لشبونة البرتغالي / فريق أرسنال، 25 أكتوبر 2018، الدوري الأوروبي، الساعة 18:55 مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق كريستال بالاس / فريق أرسنال، 28 أكتوبر 2018، الدوري الإنجليزي الممتاز، الساعة 15:30 عصراً بتوقيت القاهرة.

فريق أرسنال / فريق بلاكبول، 30 أكتوبر 2018، كأس الرابطة الإنجليزية.

فريق أرسنال / فريق ليفربول، 3 نوفمبر 2018، الدوري الإنجليزي الممتاز، الساعة 19:30 مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق أرسنال / فريق سبورتينغ لشبونة، 8 نوفمبر 2018، الدوري الأوروبي، الساعة 22:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

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