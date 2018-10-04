كوكا يقود التشكيل المتوقع لأولمبياكوس في مباراة اليوم أمام ميلان بالدوري الأوروبي

Advertisements

يستعد فريق ميلان الإيطالي لملاقاة ضيفه فريق أولمبياكوس اليوناني في مساء اليوم الخميس الموافق 4 أكتوبر 2018 على ملعب سان سيرو في مدينة ميلانو، وذلك ضمن مباريات الجولة الثانية في إطار دور المجموعات في مسابقة الدوري الأوروبي 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة ميلان وأولمبياكوس تحديداً في تمام الساعة 18:55 مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة 19:55 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة 20:55 مساءً بتوقيت أبوظبي.

Advertisements

وسوف تكون مباراة ميلان وأولمبياكوس منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD2 المشفرة، فيما سيكون المعلق التونسي نوفل باشي هو معلق المباراة، كما ستكون مباراة ميلان وأولمبياكوس منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD12 المشفرة باللغة الإنجليزية.

ومن المتوقع أن يقوم الإيطالي جينارو غاتوزو مدرب فريق ميلان بالاعتماد بنسبة كبيرة للغاية على تشكيلة سوف تتألف في هذه المباراة الهامة أمام ضيفه فريق أولمبياكوس على النحو التالي:

حراسة المرمى: جانلويجي دوناروما.

خط الدفاع: دافيدي كالابريا / ماتيا / أليسيو رومانيولي / ريكاردو رودريغيز.

خط الوسط: لوكاس بيليا / تيموي باكايوكو / فرانك كيسي.

خط الهجوم: خواكين سوسو / جياكومو بونافينتورا / جونزالو هيغواين.

وإليكم الآن ترتيب كلاً من فريق ميلان إضافة إلى فريق أولمبياكوس على الصعيد المحلي حتى هذه اللحظة في الموسم الحالي 2018 / 2019:

المركز الحادي عشر: فريق ميلان، يمتلك في رصيده 9 نقاط، الدوري الإيطالي.

المركز الخامس: فريق أولمبياكوس، يمتلك في رصيده 12 نقطة، الدوري اليوناني.

أما الآن سوف نستعرض لكم جميع نتائج فريق ميلان حتى هذه اللحظة في الموسم الحالي 2018 / 2019 على مستوى جميع المسابقات:

فريق نابولي 2/3 فريق ميلان، الدوري الإيطالي.

فريق ميلان 1/2 فريق روما، الدوري الإيطالي.

فريق كالياري 1/1 فريق ميلان، الدوري الإيطالي.

فريق دوديلانج من لوكسمبورج 1/0 فريق ميلان، الدوري الأوروبي.

فريق ميلان 2/2 فريق أتالانتا، الدوري الإيطالي.

فريق إمبولي 1/1 فريق ميلان، الدوري الإيطالي.

فريق ساسولو 4/1 فريق ميلان، الدوري الإيطالي.

وأخيراً سوف نستعرض لكم الآن جميع مباريات فريق ميلان القادمة سواء في شهر أكتوبر الحالي أو حتى في شهر نوفمبر المقبل على مستوى جميع المسابقات:

فريق ميلان / فريق كييفو فيرونا، الدوري الإيطالي.

فريق إنتر / فريق ميلان، الدوري الإيطالي، 21 أكتوبر 2018، الساعة 20:30 مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق ميلان / فريق ريال بيتيس الإسباني، الدوري الأوروبي، 25 أكتوبر 2018، الساعة 18:55 مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق ميلان / فريق سامبدوريا، الدوري الإيطالي.

فريق ميلان / فريق جنوى، الدوري الإيطالي.

فريق أودينيزي / فريق ميلان، الدوري الإيطالي.

فريق ريال بيتيس / فريق ميلان، الدوري الأوروبي، 8 نوفمبر 2018، الساعة 22:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق ميلان / فريق يوفنتوس، الدوري الإيطالي، 11 نوفمبر 2018، الساعة 21:30 مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق لاتسيو / فريق ميلان، الدوري الإيطالي، 25 نوفمبر 2018، الساعة 19:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق ميلان / فريق دوديلانج، الدوري الأوروبي.

إقرأ أيضاً: