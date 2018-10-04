تعرف على تشكيل تشيلسي المتوقع في مباراة اليوم بالدوري الأوروبي

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يستعد فريق تشيلسي الإنجليزي لملاقاة ضيفه فريق فيدي المجري في مساء اليوم الخميس الموافق 4 أكتوبر 2018 على ملعب ستامفورد بريدج في العاصمة الإنجليزية لندن، وذلك ضمن مباريات الجولة الثانية في إطار دور المجموعات في مسابقة الدوري الأوروبي 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة تشيلسي وفيدي تحديداً في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت أبوظبي.

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وسوف تكون مباراة تشيلسي وفيدي منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD2 المشفرة، فيما سيكون المعلق المغربي جواد بده هو معلق المباراة، كما ستكون المباراة منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD11 المشفرة باللغة الإنجليزية.

ومن المتوقع أن يقوم الإيطالي ماوريزيو ساري مدرب فريق تشيلسي بالاعتماد بنسبة كبيرة للغاية على تشكيلة لندنية سوف تتألف في هذه المباراة الهامة أمام ضيفه فريق فيدي على النحو التالي:

حراسة المرمى: ويلي كاباييرو.

خط الدفاع: دافيدي زاباكوستا / غاري كاهيل / أنطونيو روديغر / إيمرسون.

خط الوسط: داني درينكوتر / سيسك فابريغاس / روس باركلي.

خط الهجوم: بيدرو رودريغيز / فيكتور موزيس / ألفارو موراتا.

وإليكم الآن ترتيب كلاً من فريق تشيلسي إضافة إلى فريق فيدي على الصعيد المحلي حتى هذه اللحظة في الموسم الحالي 2018 / 2019:

المركز الثالث: فريق تشيلسي، يمتلك في رصيده 17 نقطة، الدوري الإنجليزي الممتاز.

المركز الثالث: فريق فيدي، يمتلك في رصيده 15 نقطة، الدوري المجري.

أما الآن سوف نستعرض لكم جميع نتائج فريق تشيلسي حتى هذه اللحظة في الموسم الحالي 2018 / 2019 على مستوى جميع المسابقات:

فريق هدرسفيلد تاون 3/0 فريق تشيلسي، الدوري الإنجليزي الممتاز.

فريق تشيلسي 2/3 فريق أرسنال، الدوري الإنجليزي الممتاز.

فريق نيوكاسل يونايتد 2/1 فريق تشيلسي، الدوري الإنجليزي الممتاز.

فريق تشيلسي 0/2 فريق بورنموث، الدوري الإنجليزي الممتاز.

فريق تشيلسي 1/4 فريق كارديف سيتي، الدوري الإنجليزي الممتاز.

فريق باوك اليوناني 1/0 فريق تشيلسي، الدوري الأوروبي.

فريق وست هام يونايتد 0/0 فريق تشيلسي، الدوري الإنجليزي الممتاز.

فريق ليفربول 2/1 فريق تشيلسي، كأس الرابطة الإنجليزية.

فريق تشيلسي 1/1 فريق ليفربول، الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأخيراً سوف نستعرض لكم الآن جميع مباريات فريق تشيلسي القادمة سواء في شهر أكتوبر الحالي أو حتى في شهر نوفمبر المقبل على مستوى جميع المسابقات:

فريق ساوثهامبتون / فريق تشيلسي، الدوري الإنجليزي الممتاز.

فريق تشيلسي / فريق مانشستر يونايتد، الدوري الإنجليزي الممتاز.

فريق تشيلسي / فريق باتي بوريسوف البيلاروسي، الدوري الأوروبي.

فريق بيرنلي / فريق تشيلسي، الدوري الإنجليزي الممتاز.

فريق تشيلسي / فريق ديربي كاونتي، كأس الرابطة الإنجليزية.

فريق تشيلسي / فريق كريستال بالاس، الدوري الإنجليزي الممتاز.

فريق باتي بوريسوف / فريق تشيلسي، الدوري الأوروبي.

فريق تشيلسي / فريق إيفرتون، الدوري الإنجليزي الممتاز.

فريق توتنهام هوتسبير / فريق تشيلسي، الدوري الإنجليزي الممتاز.

فريق تشيلسي / فريق باوك، الدوري الأوروبي.

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