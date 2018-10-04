الاتحاد في ضيافة الفتح اليوم بالدوري السعودي..تعرف على التشكيل المتوقع للعميد

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يحل فريق الاتحاد ضيفاً ثقيلاً على نظيره فريق الفتح في مساء اليوم الخميس الموافق 4 أكتوبر 2018 على ملعب الأمير عبد الله بن جلوي على أرض دولة المملكة العربية السعودية، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الخامس في إطار مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة الاتحاد والفتح تحديداً في تمام الساعة 17:05 مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة 18:05 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة 19:05 مساءً بتوقيت أبوظبي.

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وسوف تكون مباراة الاتحاد والفتح منقولة بشكل حصري عبر قناة KSA سبورت HD1 المجانية، وذلك سواء على القمر الصناعي نايل سات أو حتى على القمر الصناعي عرب سات.

ومن المتوقع أن يقوم الكرواتي سلافين بيليتش المدير الفني لفريق الاتحاد بالاعتماد بنسبة كبيرة للغاية على تشكيلة سوف تتألف في هذه المباراة الهامة أمام مضيفه فريق الفتح على النحو التالي:

حراسة المرمى: عساف القرني.

خط الدفاع: طارق محمد / زياد الصحفي / ماثيو جورمان / منصور الحربي.

خط الوسط: خالد السميري / جمال باجندوح / عبدالرحمن الغامدي / كارلوس فيلانويفا / كريم الأحمدي.

خط الهجوم: روماريو.

وإليكم الآن ترتيب كلاً من فريق الاتحاد إضافة إلى فريق الفتح حتى هذه اللحظة في مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين في الموسم الحالي 2018 / 2019:

المركز الأخير: فريق الاتحاد، لا يملك في رصيده سوى نقطة واحدة فقط لا غير.

المركز الحادي عشر: فريق الفتح، يمتلك في رصيده 3 نقاط فقط لا غير.

أما الآن سوف نستعرض لكم كافة نتائج فريق الاتحاد حتى هذه اللحظة في الموسم الحالي 2018 / 2019 على مستوى جميع المسابقات:

فريق الهلال 1/2 فريق الاتحاد، كأس السوبر السعودي.

فريق الاتحاد 1/1 فريق الوصل الإماراتي، كأس زايد للأندية الأبطال.

فريق الشباب 0/1 فريق الاتحاد، دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

فريق الاتحاد 3/0 فريق القادسية، دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

فريق التعاون 3/5 فريق الاتحاد، دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

فريق الاتحاد 2/2 فريق الوحدة، دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

فريق الوصل الإماراتي 0/0 فريق الاتحاد، كأس زايد للأندية الأبطال.

وأخيراً سوف نستعرض لكم الآن جميع مباريات فريق الاتحاد القادمة سواء في شهر أكتوبر الحالي أو حتى في شهر نوفمبر المقبل في مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين:

فريق الاتحاد / فريق أُحد.

فريق الهلال / فريق الاتحاد، 27 أكتوبر 2018، الساعة 17:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق الاتحاد / فريق الرائد.

فريق الفيحاء / فريق الاتحاد.

فريق الاتحاد / فريق الأهلي، 25 نوفمبر 2018، الساعة 18:40 مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق الحزم / فريق الاتحاد.

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