قرار هام من اتحاد الكرة بخصوص موعد مباراة الأهلي والداخلية في الدوري المصري

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اتخذ الاتحاد المصري لكرة القدم اليوم الخميس الموافق 4 أكتوبر 2018 قراراً هاماً للغاية، وذلك بخصوص موعد مباراة فريق الأهلي مع نظيره فريق الداخلية في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز 2018 / 2019 م.

حيث قرر الاتحاد المصري لكرة القدم تأجيل مباراة الأهلي مع الداخلية لأجل غير مسمى، وذلك بعد أن كانت المباراة من المقرر أن تُقام في يوم 15 أكتوبر القادم أثناء فترة التوقف الدولي القادمة بدون اللاعبين الدوليين.

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ولكن الاتحاد المصري لكرة القدم أدرك صعوبة إقامة المباراة بالنسبة إلى فريق الأهلي، وخاصة وأن المارد الأحمر سوف ينضم العديد من لاعبيه إلى صفوف المنتخب الوطني المصري إضافة إلى صفوف المنتخب الوطني الأولمبي، مما يعني استحالة خوض فريق الأهلي المباراة بدون ذلك العدد الكبير من لاعبيه.

وقد أرسل الاتحاد المصري لكرة القدم أيضاً خطاباً رسمياً اليوم الخميس إلى مجلس إدارة النادي الأهلي، وذلك من أجل التأكيد على تأجيل مباراة الأهلي والداخلية لأجل غير مسمى، علماً بأن فريق الأهلي بات لديه عدد كبير من المباريات المؤجلة بسبب مشاركته في مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

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