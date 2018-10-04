وزارة الشباب والرياضة تحسم الجدل رسمياً بخصوص صحة موقف الأهلي من تبرعات آل الشيخ

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حسمت وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي اليوم الخميس الموافق 4 أكتوبر 2018 الجدل بشكل رسمي، وذلك بخصوص صحة موقف النادي الأهلي من التبرعات التي حصل عليها من طرف المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية.

حيث أرسلت وزارة الشباب والرياضة اليوم الخميس خطاباً رسمياً إلى مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، وذلك من أجل إخطاره بأن اللجنة التي تم تشكيلها بناءً على رغبة من النادي الأهلي من أجل فحص كافة المستندات الخاصة بالتبرعات التي حصل عليها النادي الأهلي من طرف المستشار تركي آل الشيخ، قد انتهت بشكل كامل من أعمالها في السياق القانوني.

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وبناءً على ذلك قامت اللجنة بتدوين ملاحظتين فقط لا غير على كافة المستندات الخاصة بالتبرعات التي حصل عليها النادي الأهلي من طرف المستشار تركي آل الشيخ، وإليكم الآن الملاحظتين:

الملاحظة الأولى: كان يجب إيداع المبلغ الذي حصل عليه جهاز الكرة واللاعبون بشكل مباشر على سبيل الهدية بمناسبة الفوز بالدوري دون تسليمه إلى إدارة النادي في حسابات النادي الأهلي أولاً في البنوك، ثم بعد ذلك تتم عملية الصرف بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة وأيضاً خصم الضرائب.

الملاحظة الثانية: كان يجب على النادي الأهلي أن يُخاطب الجهة الإدارية أولاً قبل قبول هذه التبرعات من طرف المستشار تركي آل الشيخ، وخاصة وأن الجهة الإدارية كان لها الحق إما بالموافقة أو الرفض على عملية التبرع، علماً بأن قيمة إجمالي التبرعات التي حصل عليها النادي الأهلي قد وصلت إلى مبلغ 260 مليون جنيه مصري.

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