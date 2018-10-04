ملخص مباراة ميلان وأولمبياكوس الخميس 4/10/2018 في الدوري الأوروبي

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ملخص مباراة ميلان وأولمبياكوس، حقق فريق ميلان الإيطالي فوزاً مثيراً للغاية على حساب ضيفه فريق أولمبياكوس اليوناني بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين في مساء اليوم الخميس الموافق 4 أكتوبر 2018 على ملعب سان سيرو في مدينة ميلانو.

وقد نجح في تسجيل أهداف فريق ميلان في المباراة كلاً من الإيطالي باتريك كوتروني في الدقيقة السبعين والدقيقة التاسعة والسبعين، إضافة إلى الأرجنتيني جونزالو هيغواين في الدقيقة السادسة والسبعين، فيما سجل الهدف الوحيد لمصلحة فريق أولمبياكوس في المباراة اللاعب غيريرو في الدقيقة الرابعة عشر.

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وجاءت هذه المباراة ضمن مباريات الجولة الثانية في إطار دور المجموعات في مسابقة الدوري الأوروبي 2018 / 2019 م، وبذلك رفع فريق ميلان رصيده إلى 6 نقاط، فيما استقر رصيد فريق أولمبياكوس عند نقطة واحدة فقط لا غير.

وجاءت تشكيلة فريق ميلان الأساسية في هذه المباراة الهامة على النحو التالي:

حراسة المرمى: بيبي رينا.

خط الدفاع: دافيدي كالابريا / كريستيان زاباتا / أليسيو رومانيولي / ريكاردو رودريغيز.

خط الوسط: لوكاس بيليا / تيموي باكايوكو / جياكومو بونافينتورا.

خط الهجوم: خواكين سوسو / سامو كاستييخو / جونزالو هيغواين.

المدير الفني: الإيطالي جينارو غاتوزو.

ملخص مباراة ميلان وأولمبياكوس والشوط الأول من المباراة

ملخص مباراة ميلان وأولمبياكوس، في شوط المباراة الأول ومنذ الوهلة الأولى في عمر اللقاء حاول كل فريق أن يفرض أسلوب لعبه على الطرف الآخر، وخاصة فريق ميلان الذي يخوض المباراة على أرضه ووسط جماهيره مما يجعله مطالباً بالانتصار دون سواه في نهاية المطاف.

وفي الدقيقة السادسة استغل فريق ميلان ثغرة في خط دفاع فريق أولمبياكوس، ليتمكن على إثرها من تسجيل هدفه الأول في المباراة عبر اللاعب سامو كاستييخو، إلا أن الحكم سرعان ما ألغى الهدف بداعي التسلل ليعود الهدوء من جديد إلى مدرجات ملعب سان سيرو.

أما أول رد فعل حقيقي من جانب فريق أولمبياكوس في المباراة، فلم يتأخر كثيراً وذلك تحديداً في الدقيقة الرابعة عشر حينما استغل المهاجم غيريرو ثغرة واضحة في خط دفاع فريق الروسونيري، لينجح على إثرها في تسجيل الهدف الأول لمصلحة فريقه أولمبياكوس وسط حالة من الغضب من طرف الإيطالي جينارو غاتوزو مدرب فريق ميلان.

ومع مرور الدقائق فرض فريق ميلان استحواذه بشكل كامل على مجريات اللعب دون أن يتمكن من تشكيل أي خطورة على مرمى الضيوف، وفي مقابل ذلك تراجع فريق أولمبياكوس بكامل عناصره إلى مناطقه الخلفية من أجل تأمين مرماه من الأهداف مع الاعتماد في الوقت ذاته على الهجمات المرتدة السريعة.

وفي الدقائق المتبقية من الفترة الأولى من عمر اللقاء استمر الوضع على ما هو عليه دون أي جديد على الإطلاق من الفريقين، حتى أطلق الحكم صافرته معلناً عن نهاية الشوط الأول على وقع تقدم مفاجئ للغاية لمصلحة فريق أولمبياكوس بهدف وحيد مقابل لا شئ.

ملخص مباراة ميلان وأولمبياكوس والشوط الثاني من المباراة

ملخص مباراة ميلان وأولمبياكوس، في شوط المباراة الثاني دخل فريق ميلان عازماً على تدارك تأخره في النتيجة قبل فوات الأوان، وفي مقابل ذلك حاول فريق أولمبياكوس الحفاظ على تقدمه في النتيجة لأطول فترة ممكنة أو على الأقل الخروج بنقطة التعادل في نهاية المطاف.

وفي الدقيقة الرابعة والخمسين حاول الإيطالي جينارو غاتوزو مدرب فريق ميلان أن يقوم بتنشيط خطوطه الأمامية سعياً لقلب الطاولة على ضيفه، وذلك من خلال إشراك كلاً من الإيطالي باتريك كوتروني إضافة إلى التركي هاكان كالهانوغلو بدلاً من الإيطالي جياكومو بونافينتورا إضافة إلى سامو كاستييخو.

وفي الدقيقة السبعين نجح فريق ميلان في تسجيل هدف التعادل، وذلك عبر البديل باتريك كوتروني الذي استغل بدوره ثغرة واضحة في خط دفاع فريق أولمبياكوس، لتشتعل أجواء المباراة من جديد بين الطرفين.

ولم يكتفِ فريق ميلان بذلك وحسب بل بحث عن قلب الطاولة على ضيفه، وفي الدقيقة السادسة والسبعين نجح فريق ميلان في تحقيق مسعاه وذلك حينما سجل له النجم الأرجنتيني المخضرم جونزالو هيغواين الهدف الثاني وسط فرحة عارمة من طرف جماهير الروسونيري في المدرجات.

وبعدها بثلاثة دقائق فقط لا غير حسم فريق ميلان الأمور نهائياً، وذلك بعدما سجل له المهاجم باتريك كوتروني الهدف الثالث وسط حالة من الإنهيار من جانب لاعبي فريق أولمبياكوس سواء من الناحية النفسية أو خاصة من الناحية البدنية.

وفي الدقائق المتبقية من عمر المباراة استمر الوضع على ما هو عليه دون أي جديد على الإطلاق من الفريقين، حتى أطلق الحكم صافرته معلناً عن نهاية المباراة على وقع فوز مثير للغاية لمصلحة فريق ميلان بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

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