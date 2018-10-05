تعرف على تشكيل الأهلي المتوقع في مباراة اليوم أمام الفيصلي بالدوري السعودي

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يستعد فريق الأهلي لملاقاة ضيفه فريق الفيصلي في مساء اليوم الجمعة الموافق 5 أكتوبر 2018 على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة على أرض دولة المملكة العربية السعودية، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الخامس في إطار مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة الأهلي والفيصلي تحديداً في تمام الساعة 17:50 مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة 18:50 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة 19:50 مساءً بتوقيت أبوظبي.

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وسوف تكون مباراة الأهلي والفيصلي منقولة بشكل حصري عبر قناة KSA سبورت HD2 المجانية، وذلك سواء على القمر الصناعي نايل سات أو حتى على القمر الصناعي عرب سات، فيما سيكون المعلق الإماراتي فارس عوض هو معلق المباراة.

ومن المتوقع أن يقوم الأرجنتيني بابلو جويدي المدير الفني لفريق الأهلي بالاعتماد بنسبة كبيرة للغاية على تشكيلة أهلاوية سوف تتألف في هذه المباراة الهامة أمام ضيفه فريق الفيصلي على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد العويس.

خط الدفاع: سعيد المولد / محمد آل فتيل / باولو دياز / محمد عبد الشافي.

خط الوسط: نوح الموسى / سوزا / عبد الله السعيد / خواردو / سلمان المؤشر.

خط الهجوم: عمر السومة.

وإليكم الآن ترتيب كلاً من فريق الأهلي إضافة إلى فريق الفيصلي حتى هذه اللحظة في مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين في الموسم الحالي 2018 / 2019 بعد مرور أول 4 جولات من عمر المسابقة:

المركز الثالث: فريق الأهلي، يمتلك في رصيده 10 نقاط.

المركز الحادي عشر: فريق الفيصلي، يمتلك في رصيده 4 نقاط.

أما الآن سوف نستعرض لكم جميع نتائج فريق الأهلي حتى هذه اللحظة في الموسم الحالي 2018 / 2019 على مستوى جميع المسابقات:

فريق المحرق البحريني 2/0 فريق الأهلي، كأس زايد للأندية الأبطال.

فريق الأهلي 1/1 فريق التعاون، دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

فريق أُحد 2/0 فريق الأهلي، دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

فريق الأهلي 0/2 فريق الحزم، دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

فريق الأهلي 0/3 فريق المحرق البحريني، كأس زايد للأندية الأبطال.

فريق الأهلي 0/2 فريق الباطن، دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

وأخيراً سوف نستعرض لكم الآن جميع مباريات فريق الأهلي القادمة سواء في شهر أكتوبر الحالي أو حتى في شهر نوفمبر المقبل في مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين:

فريق الاتفاق / فريق الأهلي.

فريق الأهلي / فريق الفتح.

فريق النصر / فريق الأهلي، 3 نوفمبر 2018، الساعة 16:55 مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق الأهلي / فريق القادسية.

فريق الاتحاد / فريق الأهلي، 25 نوفمبر 2018، الساعة 18:40 مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق الأهلي / فريق الفيحاء.

فريق الرائد / فريق الأهلي.

فريق الأهلي / فريق الشباب.

فريق الهلال / فريق الأهلي.

فريق الوحدة / فريق الأهلي.

فريق الأهلي / فريق أُحد.

فريق التعاون / فريق الأهلي.

فريق الباطن / فريق الأهلي.

فريق الحزم / فريق الأهلي.

فريق الأهلي / فريق النصر.

فريق الفتح / فريق الأهلي.

فريق الأهلي / فريق الاتحاد.

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