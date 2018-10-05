الشباب في مهمة صعبة اليوم أمام مضيفه التعاون بالدوري السعودي..تعرف على تشكيل الشباب المتوقع

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يحل فريق الشباب ضيفاً ثقيلاً للغاية على نظيره فريق التعاون في مساء اليوم الجمعة الموافق 5 أكتوبر 2018 على ملعب الأمير عبد الله بن جلوي على أرض دولة المملكة العربية السعودية، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الخامس في إطار مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة الشباب والتعاون تحديداً في تمام الساعة 17:25 مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة 18:25 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة 19:25 مساءً بتوقيت أبوظبي.

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وسوف تكون مباراة الشباب والتعاون منقولة بشكل حصري عبر قناة KSA سبورت HD1 المشفرة، وذلك سواء على القمر الصناعي نايل سات أو حتى على القمر الصناعي عرب سات، فيما سيكون المعلق عبدالله الغامدي هو معلق المباراة.

ومن المتوقع أن يقوم ماريوس سوموديكا المدير الفني لفريق الشباب بالاعتماد بنسبة كبيرة للغاية على تشكيلة سوف تتألف في هذه المباراة الهامة أمام مضيفه فريق التعاون على النحو التالي:

حراسة المرمى: فاروق بن مصطفى.

خط الدفاع: القميزي / محمد سالم / جمال الدين بن العمري / سيلفا.

خط الوسط: لويس أنطونيو / عبد الله الخيبري / هتان باهبري / آرثر.

خط الهجوم: ناصر الشمراني / بوديسكو.

وإليكم الآن ترتيب كلاً من فريق الشباب إضافة إلى فريق التعاون حتى هذه اللحظة في مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين في الموسم الحالي 2018 / 2019 بعد مرور أول 4 جولات من عمر المسابقة:

المركز الخامس: فريق الشباب، يمتلك في رصيده 8 نقاط.

المركز الثامن: فريق التعاون، يمتلك في رصيده 5 نقاط.

أما الآن سوف نستعرض لكم جميع نتائج فريق الشباب حتى هذه اللحظة في الموسم الحالي 2018 / 2019 في مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين:

فريق الشباب 0/1 فريق الاتحاد، الجولة الأولى.

فريق الفيحاء 3/1 فريق الشباب، الجولة الثانية.

فريق الشباب 1/1 فريق الفتح، الجولة الثالثة.

فريق الرائد 1/1 فريق الشباب، الجولة الرابعة.

وأخيراً سوف نستعرض لكم الآن جميع مباريات فريق الشباب القادمة في مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين سواء في شهر أكتوبر الحالي أو حتى في شهر نوفمبر المقبل وأيضاً في شهر ديسمبر الذي يليه:

فريق الشباب / فريق الهلال، 20 أكتوبر 2018، الساعة 18:45 مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق الشباب / فريق القادسية.

فريق الوحدة / فريق الشباب.

فريق الفيصلي / فريق الشباب.

فريق النصر / فريق الشباب، 24 نوفمبر 2018، الساعة 18:40 مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق الاتفاق / فريق الشباب.

فريق الشباب / فريق أُحد.

فريق الأهلي / فريق الشباب، 15 ديسمبر 2018، الساعة 18:25 مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق الشباب / فريق الباطن.

فريق الحزم / فريق الشباب.

فريق الشباب / فريق الفيحاء.

فريق الاتحاد / فريق الشباب.

فريق الشباب / فريق الرائد.

فريق الفتح / فريق الشباب.

فريق الشباب / فريق الوحدة.

فريق القادسية / فريق الشباب.

فريق الشباب / فريق النصر.

فريق الشباب / فريق الفيصلي.

فريق الشباب / فريق الاتفاق.

فريق أُحد / فريق الشباب.

فريق الشباب / فريق الأهلي.

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