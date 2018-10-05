تعرف على تشكيل النصر المتوقع في مباراة اليوم أمام الحزم بالدوري السعودي

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يستعد فريق النصر لملاقاة ضيفه فريق الحزم في مساء اليوم الجمعة الموافق 5 أكتوبر 2018 على ملعب الأمير فيصل بن فهد في العاصمة السعودية الرياض، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الخامس في إطار مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة النصر والحزم تحديداً في تمام الساعة 19:40 مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة 20:40 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة 21:40 مساءً بتوقيت أبوظبي.

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وسوف تكون مباراة النصر والحزم منقولة بشكل حصري عبر قناة KSA سبورت HD1 المجانية، وذلك سواء على القمر الصناعي نايل سات أو حتى على القمر الصناعي عرب سات، فيما سيكون المعلق المصري بلال علام هو معلق المباراة.

ومن المتوقع أن يقوم الأوروغوياني كارينيو المدير الفني لفريق النصر بالاعتماد بنسبة كبيرة للغاية على تشكيلة سوف تتألف في هذه المباراة الهامة أمام ضيفه فريق الحزم على النحو التالي:

حراسة المرمى: برادلي جونز.

خط الدفاع: سلطان الغنام / برونو أوفيني / كريستيان راموس / عوض خميس.

خط الوسط: إبراهيم غالب / الجبرين / أحمد موسى / جوليانو / نور الدين امرابط.

خط الهجوم: عبد الرزاق حمد الله.

وإليكم الآن ترتيب كلاً من فريق النصر إضافة إلى فريق الحزم حتى هذه اللحظة في مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين في الموسم الحالي 2018 / 2019 بعد مرور أول 4 جولات من عمر المسابقة:

المركز الثاني: فريق النصر، يمتلك في رصيده 12 نقطة.

المركز التاسع: فريق الحزم، يمتلك في رصيده 5 نقاط.

أما الآن سوف نستعرض لكم جميع نتائج فريق النصر حتى هذه اللحظة في الموسم الحالي 2018 / 2019 على مستوى جميع المسابقات:

فريق الجزيرة الإماراتي 2/1 فريق النصر، كأس زايد للأندية الأبطال.

فريق أُحد 2/1 فريق النصر، دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

فريق النصر 1/2 فريق الفيصلي، دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

فريق القادسية 3/0 فريق النصر، دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

فريق النصر 0/1 فريق التعاون، دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

فريق النصر 1/4 فريق الجزيرة الإماراتي، كأس زايد للأندية الأبطال.

وأخيراً سوف نستعرض لكم الآن جميع مباريات فريق النصر القادمة في مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين سواء في شهر أكتوبر الحالي أو حتى في شهر نوفمبر المقبل:

فريق الباطن / فريق النصر.

فريق الفيحاء / فريق النصر.

فريق النصر / فريق الأهلي، 3 نوفمبر 2018، الساعة 16:55 مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق الاتفاق / فريق النصر.

فريق النصر / فريق الشباب، 24 نوفمبر 2018، الساعة 18:40 مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق النصر / فريق الوحدة.

فريق الهلال / فريق النصر.

فريق النصر / فريق الرائد.

فريق الاتحاد / فريق النصر.

فريق النصر / فريق الفتح.

فريق الفيصلي / فريق النصر.

فريق النصر / فريق أُحد.

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