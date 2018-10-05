موعد مباراة يوفنتوس وأودينيزي بمشاركة “كريستيانو رونالدو” السبت 6/10/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة يوفنتوس وأودينيزي، يستعد فريق يوفنتوس حامل اللقب في آخر 7 مواسم لملاقاة مضيفه فريق أودينيزي في مساء يوم السبت الموافق 6 أكتوبر 2018 على ملعب أرينا في مدينة أوديني على أرض دولة إيطاليا، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الثامن في إطار مسابقة الدوري الإيطالي 2018 / 2019 م.

ولا شك أن عشاق كرة القدم الإيطالية في كل مكان حول العالم وخاصة عشاق نادي يوفنتوس وتحديداً عشاق النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة يوفنتوس وأودينيزي، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة يوفنتوس وأودينيزي.

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وبناءً على ذلك سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة يوفنتوس وأودينيزي، إضافة إلى التشكيل المتوقع لكلاً من يوفنتوس وأودينيزي في هذه المباراة الهامة في مسابقة الدوري الإيطالي.

موعد مباراة يوفنتوس وأودينيزي

موعد مباراة يوفنتوس وأودينيزي، يستعد فريق يوفنتوس حامل اللقب في آخر 7 مواسم لملاقاة مضيفه فريق أودينيزي في مساء يوم السبت الموافق 6 أكتوبر 2018 على ملعب أرينا في مدينة أوديني على أرض دولة إيطاليا، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الثامن في إطار مسابقة الدوري الإيطالي 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة يوفنتوس وأودينيزي تحديداً في تمام السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الثامنة مساءً بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة يوفنتوس وأودينيزي والقنوات الناقلة للمباراة

موعد مباراة يوفنتوس وأودينيزي، سوف تكون مباراة يوفنتوس وأودينيزي منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD4 المشفرة، فيما سيكون المعلق المصري أحمد الطيب هو معلق المباراة.

آخر تحضيرات يوفنتوس وأودينيزي والتشكيل المتوقع

موعد مباراة يوفنتوس وأودينيزي، يدخل فريق يوفنتوس غمار مباراته الثامنة في مسابقة الدوري الإيطالي في الموسم الحالي، وهو عازماً على تحقيق الانتصار الثامن له على التوالي دون سواه من أجل مواصلة الانفراد بصدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي.

ولا شك أن فريق يوفنتوس بات في الموسم الحالي أكثر قوة مما كان عليه في المواسم الماضية، ويكفي الإشارة فقط إلى أن فريق يوفنتوس خاض حتى هذه اللحظة 9 مباريات في الموسم الحالي سواء على الصعيد المحلي أو حتى على الصعيد القاري، وفي جميع هذه المباريات لم يعرف فريق يوفنتوس سوى طعم الفوز فقط دون سواه.

ومن المؤكد أن يوفنتوس يُعتبر المرشح الأبرز في الموسم الحالي من أجل الظفر بكلاً من لقب الدوري الإيطالي إضافة إلى لقب كأس إيطاليا، بينما يبقى الهدف الأسمى لفريق السيدة العجوز هو الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا الغائب عن خزائن النادي منذ عام 1996.

ومن المتوقع أن يقوم الإيطالي ماسيمليانو أليغري مدرب فريق يوفنتوس بالاعتماد بنسبة كبيرة للغاية على تشكيلة سوف تتألف في هذه المباراة الهامة أمام مضيفه فريق أودينيزي على النحو التالي:

حراسة المرمى: فويتشيك تشيزني.

خط الدفاع: جواو كانسيلو / مهدي بن عطية / كيليني / أليكس ساندرو.

خط الوسط: إيمري تشان / بليز ماتويدي / ميراليم بيانيتش.

خط الهجوم: باولو ديبالا / كريستيانو رونالدو / ماريو ماندزوكيتش.

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