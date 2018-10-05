موعد مباراة ريال مدريد وديبورتيفو ألافيس في الدوري الإسباني السبت 6/10/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة ريال مدريد وديبورتيفو ألافيس، يستعد فريق ريال مدريد لملاقاة مضيفه فريق ديبورتيفو ألافيس في مساء يوم السبت الموافق 6 أكتوبر 2018 على ملعب فيتوريا على أرض دولة إسبانيا، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الثامن في إطار مسابقة الدوري الإسباني 2018 / 2019 م.

ولا شك أن عشاق كرة القدم الإسبانية في كل مكان حول العالم وخاصة عشاق نادي ريال مدريد يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة ريال مدريد وديبورتيفو ألافيس، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وديبورتيفو ألافيس.

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وبناءً على ذلك سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة ريال مدريد وديبورتيفو ألافيس، إضافة إلى التشكيل المتوقع لكلاً من ريال مدريد وديبورتيفو ألافيس في هذه المباراة الهامة في مسابقة الدوري الإسباني.

موعد مباراة ريال مدريد وديبورتيفو ألافيس

موعد مباراة ريال مدريد وديبورتيفو ألافيس، يستعد فريق ريال مدريد لملاقاة مضيفه فريق ديبورتيفو ألافيس في مساء يوم السبت الموافق 6 أكتوبر 2018 على ملعب فيتوريا على أرض دولة إسبانيا، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الثامن في إطار مسابقة الدوري الإسباني 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة ريال مدريد وديبورتيفو ألافيس تحديداً في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة ريال مدريد وديبورتيفو ألافيس والقنوات الناقلة للمباراة

موعد مباراة ريال مدريد وديبورتيفو ألافيس، سوف تكون مباراة ريال مدريد وديبورتيفو ألافيس منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD3 المشفرة، فيما سيكون المعلق حسن العيدروس هو معلق المباراة.

كما ستكون مباراة ريال مدريد وديبورتيفو ألافيس منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD12 المشفرة باللغة الإنجليزية، وأخيراً سوف تكون مباراة ريال مدريد وديبورتيفو ألافيس منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD15 المشفرة باللغة الإسبانية.

آخر تحضيرات ريال مدريد وديبورتيفو ألافيس والتشكيل المتوقع

موعد مباراة ريال مدريد وديبورتيفو ألافيس، يدخل فريق ريال مدريد غمار مباراته الثامنة في مسابقة الدوري الإسباني في الموسم الحالي، وهو عازماً على تحقيق الانتصار دون سواه من أجل مصالحة جماهيره الغاضبة بشدة بسبب النتائج السلبية التي حققها الفريق الملكي في الآونة الأخيرة.

حيث عانى فريق ريال مدريد بشدة في آخر 3 مباريات خاضها سواء على الصعيد المحلي أو حتى على الصعيد القاري، وكانت البداية من خلال الخسارة التي تعرض لها فريق ريال مدريد خارج أرضه على يد مضيفه فريق إشبيلية بثلاثة أهداف دون مقابل.

وبعدها بأيام قليلة فقط سقط فريق ريال مدريد في فخ التعادل السلبي بدون أهداف أمام جاره وضيفه فريق أتلتيكو مدريد، أما على الصعيد القاري وتحديداً مسابقة دوري أبطال أوروبا تعرض فريق ريال مدريد إلى الخسارة خارج أرضه على يد مضيفه فريق سيسكا موسكو الروسي بهدف وحيد دون مقابل.

ولا شك أن الوقت قد حان لكي ينتفض فريق ريال مدريد من جديد في هذه المباراة الهامة أمام مضيفه فريق ديبورتيفو ألافيس، وخاصة وأن هذه المباراة تسبق مباشرة فترة التوقف الدولي القادمة، مما سوف يجعل الفريق الملكي مطالباً بضرورة العودة من جديد إلى سكة الانتصارات حتى تكون فترة التوقف الدولي هادئة نوعاً ما بدون ضغوطات داخل البيت الملكي.

وتبقى فرصة فريق ريال مدريد كبيرة للغاية في الانفراد وأيضاً الابتعاد بصدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني في الفترة القادمة حتى نهاية العام الحالي 2018 كبيرة للغاية، وخاصة وأن غريمه التقليدي فريق برشلونة تنتظره العديد من التحديات المعقدة للغاية طوال الفترة القادمة سواء على الصعيد المحلي أو حتى على الصعيد القاري، مما يجعل الفريق الكتالوني معرضاً للسقوط في العديد من المناسبات القادمة.

ومن المتوقع أن يقوم الإسباني جولين لوبيتيجي مدرب فريق ريال مدريد بالاعتماد بنسبة كبيرة للغاية على تشكيلة ملكية سوف تتألف في هذه المباراة الهامة أمام مضيفه فريق ديبورتيفو ألافيس على النحو التالي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: ألفارو / رافاييل فاران / سيرجيو راموس / ناتشو فيرنانديز.

خط الوسط: كارلوس كاسيميرو / توني كروس / لوكا مودريتش.

خط الهجوم: ماركو أسينسيو / جاريث بيل / كريم بنزيمة.

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