تعرف على التشكيل المتوقع لكلاً من الزمالك والهلال السعودي في مباراة اليوم

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يستعد فريق الزمالك لملاقاة مضيفه فريق الهلال السعودي في مساء اليوم السبت الموافق 6 أكتوبر 2018 على ملعب جامعة الملك سعود في العاصمة السعودية الرياض، وذلك في إطار مسابقة كأس السوبر المصري السعودي أو كأس الرئيس عبد الفتاح السيسي 2018 م.

وتنطلق مباراة الزمالك والهلال تحديداً في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة التاسعة مساءً بتوقيت أبوظبي.

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وسوف تكون مباراة الزمالك والهلال منقولة بشكل حصري عبر قناة KSA سبورت HD1 المجانية، وذلك سواء على القمر الصناعي نايل سات أو حتى على القمر الصناعي عرب سات، فيما سيكون المعلق السعودي فهد العتيبي هو معلق المباراة.

كما ستكون مباراة الزمالك والهلال منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة KSA سبورت HD2 المجانية، وذلك سواء على القمر الصناعي نايل سات أو حتى على القمر الصناعي عرب سات، بينما سيكون المعلق المصري بلال علام هو معلق المباراة.

وأخيراً سوف تكون مباراة الزمالك والهلال منقولة بشكل حصري عبر قناة أبوظبي الرياضية HD1 المجانية، وذلك سواء على القمر الصناعي نايل سات أو حتى على القمر الصناعي عرب سات، فيما سيكون المعلق الإماراتي علي سعيد الكعبي هو معلق المباراة.

ومن المتوقع أن يقوم السويسري كريستيان جروس المدير الفني لفريق الزمالك بالاعتماد بنسبة كبيرة للغاية على تشكيلة زملكاوية سوف تتألف في هذه المباراة الهامة أمام مضيفه فريق الهلال على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم جنش.

خط الدفاع: حمدي النقاز / محمود علاء / محمود حمدي الونش / بهاء مجدي.

خط الوسط: طارق حامد / فرجاني ساسي / محمد إبراهيم / يوسف أوباما / محمود عبد المنعم كهربا.

خط الهجوم: كاسونجو كابونجو.

أما على الجانب المقابل فمن المتوقع أن يقوم البرتغالي جورجي جيسوس المدير الفني لفريق الهلال بالاعتماد بنسبة كبيرة للغاية على تشكيلة هلالية سوف تتألف في هذه المباراة الهامة أمام ضيفه فريق الزمالك على النحو التالي:

حراسة المرمى: علي الحبسي.

خط الدفاع: محمد البريك / بوتيا / علي آل بليهي / حسن قادش.

خط الوسط: محمد كنو / كارلوس إدواردو / سلمان الفرج.

خط الهجوم: سالم الدوسري / عمر عبدالرحمن / بافيتيمبي غوميز.

وإليكم الآن ترتيب كلاً من فريق الزمالك إضافة إلى فريق الهلال على الصعيد المحلي حتى هذه اللحظة في الموسم الحالي 2018 / 2019:

المركز الأول: فريق الزمالك، يمتلك في رصيده 17 نقطة، الدوري المصري الممتاز.

المركز الثالث: فريق الهلال، يملك في رصيده 12 نقطة، دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

وأخيراً سوف نستعرض لكم الآن جميع نتائج فريق الزمالك حتى هذه اللحظة في الموسم الحالي 2018 / 2019 على مستوى جميع المسابقات:

فريق بتروجيت 0/0 فريق الزمالك، الدوري المصري الممتاز.

فريق الزمالك 1/5 فريق الاتحاد السكندري، الدوري المصري الممتاز.

فريق الزمالك 0/0 فريق القادسية الكويتي، كأس زايد للأندية الأبطال.

فريق مصر المقاصة 1/0 فريق الزمالك، الدوري المصري الممتاز.

فريق الزمالك 1/0 فريق النجوم، الدوري المصري الممتاز.

فريق إنبي 4/1 فريق الزمالك، الدوري المصري الممتاز.

فريق الزمالك 0/3 فريق طلائع الجيش، الدوري المصري الممتاز.

فريق سموحة 1/1 فريق الزمالك، الدوري المصري الممتاز.

فريق الزمالك 1/2 فريق المقاولون العرب، الدوري المصري الممتاز.

فريق القادسية الكويتي 1/1 فريق الزمالك، كأس زايد للأندية الأبطال.

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