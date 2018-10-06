كريستيانو رونالدو يقود التشكيل المتوقع ليُوفنتوس في مباراة اليوم أمام أودينيزي

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يحل فريق يوفنتوس ضيفاً ثقيلاً للغاية على نظيره فريق أودينيزي في مساء اليوم السبت الموافق 6 أكتوبر 2018 على ملعب أرينا في مدينة أوديني على أرض دولة إيطاليا، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الثامن في إطار مسابقة الدوري الإيطالي 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة يوفنتوس وأودينيزي تحديداً في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الثامنة مساءً بتوقيت أبوظبي.

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وسوف تكون مباراة يوفنتوس وأودينيزي منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD4 المشفرة، بينما سيكون المعلق المصري أحمد الطيب هو معلق المباراة.

ومن المتوقع أن يقوم الإيطالي ماسيمليانو أليغري مدرب فريق يوفنتوس بالاعتماد على تشكيلة سوف تتألف في هذه المباراة أمام مضيفه فريق أودينيزي على النحو التالي:

حراسة المرمى: فويتشيك تشيزني.

خط الدفاع: جواو كانسيلو / مهدي بن عطية / كيليني / أليكس ساندرو.

خط الوسط: إيمري تشان / ميراليم بيانيتش / بليز ماتويدي.

خط الهجوم: باولو ديبالا / كريستيانو رونالدو / ماريو ماندزوكيتش.

وإليكم الآن ترتيب كلاً من فريق يوفنتوس إضافة إلى فريق أودينيزي حتى هذه اللحظة في مسابقة الدوري الإيطالي في الموسم الحالي 2018 / 2019 بعد مرور أول 7 جولات من عمر المسابقة:

المركز الأول: فريق يوفنتوس، يمتلك في رصيده 21 نقطة.

المركز الرابع عشر: فريق أودينيزي، يمتلك في رصيده 8 نقاط.

أما الآن سوف نستعرض لكم جميع نتائج فريق يوفنتوس حتى هذه اللحظة في الموسم الحالي 2018 / 2019 على مستوى جميع المسابقات:

فريق كييفو فيرونا 3/2 فريق يوفنتوس، الدوري الإيطالي.

فريق يوفنتوس 0/2 فريق لاتسيو، الدوري الإيطالي.

فريق بارما 2/1 فريق يوفنتوس، الدوري الإيطالي.

فريق يوفنتوس 1/2 فريق ساسولو، الدوري الإيطالي.

فريق فالنسيا الإسباني 2/0 فريق يوفنتوس، دوري أبطال أوروبا.

فريق فروزينوني 2/0 فريق يوفنتوس، الدوري الإيطالي.

فريق يوفنتوس 0/2 فريق بولونيا، الدوري الإيطالي.

فريق يوفنتوس 1/3 فريق نابولي، الدوري الإيطالي.

فريق يوفنتوس 0/3 فريق يونج بويز السويسري، دوري أبطال أوروبا.

وأخيراً سوف نستعرض لكم الآن جميع مباريات فريق يوفنتوس القادمة سواء في شهر أكتوبر الحالي أو حتى في شهر نوفمبر المقبل على مستوى جميع المسابقات:

فريق يوفنتوس / فريق جنوى، الدوري الإيطالي.

فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي / فريق يوفنتوس، دوري أبطال أوروبا، 23 أكتوبر 2018، الساعة 21:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق إمبولي / فريق يوفنتوس، الدوري الإيطالي.

فريق يوفنتوس / فريق كالياري، الدوري الإيطالي.

فريق يوفنتوس / فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، دوري أبطال أوروبا، 7 نوفمبر 2018، الساعة 22:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق ميلان / فريق يوفنتوس، الدوري الإيطالي، 11 نوفمبر 2018، الساعة 21:30 مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق يوفنتوس / فريق سبال، الدوري الإيطالي.

فريق يوفنتوس / فريق فالنسيا الإسباني، دوري أبطال أوروبا، 27 نوفمبر 2018، الساعة 22:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق فيورنتينا / فريق يوفنتوس، الدوري الإيطالي.

فريق يوفنتوس / فريق إنتر، الدوري الإيطالي.

فريق يونج بويز السويسري / فريق يوفنتوس، دوري أبطال أوروبا.

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