تعرف على تشكيل ريال مدريد المتوقع في مباراة اليوم أمام ديبورتيفو ألافيس

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يحل فريق ريال مدريد ضيفاً ثقيلاً للغاية على نظيره فريق ديبورتيفو ألافيس في مساء اليوم السبت الموافق 6 أكتوبر 2018 على ملعب فيتوريا على أرض دولة إسبانيا، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الثامن في إطار مسابقة الدوري الإسباني 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة ريال مدريد وديبورتيفو ألافيس تحديداً في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، إضافة إلى الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي، وأيضاً الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

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وسوف تكون مباراة ريال مدريد وديبورتيفو ألافيس منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD3 المشفرة، بينما سيكون المعلق حسن العيدروس هو معلق المباراة.

ومن المتوقع أن يقوم الإسباني جولين لوبيتيجي مدرب فريق ريال مدريد بالاعتماد على تشكيلة سوف تتألف في هذه المباراة أمام مضيفه فريق ديبورتيفو ألافيس على النحو التالي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: ألفارو / رافاييل فاران / سيرجيو راموس / ناتشو فيرنانديز.

خط الوسط: كارلوس كاسيميرو / توني كروس / لوكا مودريتش.

خط الهجوم: ماركو أسينسيو / جاريث بيل / كريم بنزيمة.

وإليكم الآن ترتيب كلاً من فريق ريال مدريد إضافة إلى فريق ديبورتيفو ألافيس حتى هذه اللحظة في مسابقة الدوري الإسباني في الموسم الحالي 2018 / 2018 بعد مرور أول 7 جولات من عمر المسابقة:

المركز الثاني: فريق ريال مدريد، يمتلك في رصيده 14 نقطة.

المركز السادس: فريق ديبورتيفو ألافيس، يمتلك في رصيده 11 نقطة.

أما الآن سوف نستعرض لكم جميع نتائج فريق ريال مدريد حتى هذه اللحظة في الموسم الحالي 2018 / 2019 على مستوى جميع المسابقات:

فريق ريال مدريد 4/2 فريق أتلتيكو مدريد الإسباني، كأس السوبر الأوروبي.

فريق ريال مدريد 0/2 فريق خيتافي، الدوري الإسباني.

فريق جيرونا 4/1 فريق ريال مدريد، الدوري الإسباني.

فريق ريال مدريد 1/4 فريق ليغانيس، الدوري الإسباني.

فريق أتلتيك بيلباو 1/1 فريق ريال مدريد، الدوري الإسباني.

فريق ريال مدريد 0/3 فريق روما الإيطالي، دوري أبطال أوروبا.

فريق ريال مدريد 0/1 فريق إسبانيول، الدوري الإسباني.

فريق إشبيلية 0/3 فريق ريال مدريد، الدوري الإسباني.

فريق ريال مدريد 0/0 فريق أتلتيكو مدريد، الدوري الإسباني.

فريق سيسكا موسكو الروسي 0/1 فريق ريال مدريد، دوري أبطال أوروبا.

وأخيراً سوف نستعرض لكم الآن جميع مباريات فريق ريال مدريد القادمة سواء في شهر أكتوبر الحالي أو حتى في شهر نوفمبر المقبل على مستوى جميع المسابقات:

فريق ريال مدريد / فريق ليفانتي، الدوري الإسباني.

فريق ريال مدريد / فريق فيكتوريا بلزن التشيكي، دوري أبطال أوروبا.

فريق برشلونة / فريق ريال مدريد، الدوري الإسباني.

فريق ريال مدريد / فريق بلد الوليد، الدوري الإسباني.

فريق فيكتوريا بلزن التشيكي / فريق ريال مدريد، دوري أبطال أوروبا.

فريق سيلتا فيغو / فريق ريال مدريد، الدوري الإسباني.

فريق إيبار / فريق ريال مدريد، الدوري الإسباني.

فريق روما الإيطالي / فريق ريال مدريد، دوري أبطال أوروبا.

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