بايرن ميونخ في مهمة صعبة اليوم أمام مونشنغلادباخ..تعرف على تشكيل بايرن ميونخ المتوقع

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يستعد فريق بايرن ميونخ لملاقاة ضيفه فريق بوروسيا مونشنغلادباخ في مساء اليوم السبت الموافق 6 أكتوبر 2018 على ملعب أليانز أرينا في مدينة ميونخ على أرض دولة ألمانيا، وذلك ضمن مباريات الأسبوع السابع في إطار مسابقة الدوري الألماني 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة بايرن ميونخ وبوروسيا مونشنغلادباخ تحديداً في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي.

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وسوف تكون مباراة بايرن ميونخ وبوروسيا مونشنغلادباخ منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD5 المشفرة، فيما سيكون المعلق الجزائري حفيظ دراجي هو معلق المباراة.

ومن المتوقع أن يقوم الكرواتي نيكو كوفاتش مدرب فريق بايرن ميونخ بالاعتماد بنسبة كبيرة للغاية على تشكيلة سوف تتألف في هذه المباراة الهامة أمام ضيفه فريق بوروسيا مونشنغلادباخ على النحو التالي:

حراسة المرمى: مانويل نوير.

خط الدفاع: جوشوا كيميتش / جيروم بواتينغ / مات هوميلس / ديفيد ألابا.

خط الوسط: خافي مارتينيز / تياجو ألكانتارا / أريين روبن / توماس مولر / فرانك ريبيري.

خط الهجوم: روبرت ليفاندوفسكي.

وإليكم الآن ترتيب كلاً من فريق بايرن ميونخ إضافة إلى فريق بوروسيا مونشنغلادباخ حتى هذه اللحظة في مسابقة الدوري الألماني في الموسم الحالي 2018 / 2019 بعد مرور أول 6 جولات من عمر المسابقة:

المركز الثالث: فريق بايرن ميونخ، يملك في رصيده 13 نقطة.

المركز الخامس: فريق بوروسيا مونشنغلادباخ، يمتلك في رصيده 11 نقطة.

أما الآن سوف نستعرض لكم جميع نتائج فريق بايرن ميونخ حتى هذه اللحظة في الموسم الحالي 2018 / 2019 على مستوى جميع المسابقات:

فريق اينتراخت فرانكفورت 5/0 فريق بايرن ميونخ، كأس السوبر الألماني.

فريق بايرن ميونخ 1/3 فريق هوفنهايم، الدوري الألماني.

فريق شتوتجارت 3/0 فريق بايرن ميونخ، الدوري الألماني.

فريق بايرن ميونخ 1/3 فريق باير ليفركوزن، الدوري الألماني.

فريق بنفيكا البرتغالي 2/0 فريق بايرن ميونخ، دوري أبطال أوروبا.

فريق شالكة 2/0 فريق بايرن ميونخ، الدوري الألماني.

فريق بايرن ميونخ 1/1 فريق أوجسبورج، الدوري الألماني.

فريق هيرتا برلين 0/2 فريق بايرن ميونخ، الدوري الألماني.

فريق بايرن ميونخ 1/1 فريق أياكس أمستردام الهولندي، دوري أبطال أوروبا.

وأخيراً سوف نستعرض لكم الآن جميع مباريات فريق بايرن ميونخ القادمة سواء في شهر أكتوبر الحالي أو حتى في شهر نوفمبر المقبل على مستوى جميع المسابقات:

فريق فولفسبورج / فريق بايرن ميونخ، الدوري الألماني.

فريق أيك أثينا اليوناني / فريق بايرن ميونخ، دوري أبطال أوروبا.

فريق ماينز / فريق بايرن ميونخ، الدوري الألماني.

فريق بايرن ميونخ / فريق فرايبورج، الدوري الألماني.

فريق بايرن ميونخ / فريق أيك أثينا اليوناني، دوري أبطال أوروبا.

فريق بوروسيا دورتموند / فريق بايرن ميونخ، الدوري الألماني.

فريق بايرن ميونخ / فريق فورتونا دوسلدورف، الدوري الألماني.

فريق بايرن ميونخ / فريق بنفيكا البرتغالي، دوري أبطال أوروبا.

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