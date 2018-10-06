تعرف على تشكيل مانشستر يونايتد المتوقع في مباراة اليوم أمام نيوكاسل يونايتد

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يستعد فريق مانشستر يونايتد لملاقاة ضيفه فريق نيوكاسل يونايتد في مساء اليوم السبت الموافق 6 أكتوبر 2018 على ملعب أولد ترافورد في مدينة مانشستر، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الثامن في إطار مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة مانشستر يونايتد ونيوكاسل يونايتد تحديداً في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي.

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وسوف تكون مباراة مانشستر يونايتد ونيوكاسل يونايتد منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD2 المشفرة، فيما سيكون المعلق الكويتي يوسف سيف هو معلق المباراة، كما ستكون مباراة مانشستر يونايتد ونيوكاسل يونايتد منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD11 المشفرة باللغة الإنجليزية.

ومن المتوقع أن يقوم البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب فريق مانشستر يونايتد بالاعتماد بنسبة كبيرة للغاية على تشكيلة سوف تتألف في هذه المباراة الهامة أمام ضيفه فريق نيوكاسل يونايتد على النحو التالي:

حراسة المرمى: ديفيد دي خيا.

خط الدفاع: أنطونيو فالنسيا / إيريك بايلي / فيكتور ليندلوف / لوك شو.

خط الوسط: نيمانيا ماتيتش / فريد / بول بوغبا.

خط الهجوم: ماركوس راشفورد / أليكسيس سانشيز / روميلو لوكاكو.

وإليكم الآن ترتيب كلاً من فريق مانشستر يونايتد إضافة إلى فريق نيوكاسل يونايتد حتى هذه اللحظة في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الحالي 2018 / 2019 بعد مرور أول 7 جولات من عمر المسابقة:

المركز العاشر: فريق مانشستر يونايتد، يمتلك في رصيده 10 نقاط.

المركز الثامن عشر: فريق نيوكاسل يونايتد، يمتلك في رصيده نقطتين فقط لا غير.

أما الآن سوف نستعرض لكم جميع نتائج فريق مانشستر يونايتد حتى هذه اللحظة في الموسم الحالي 2018 / 2019 على مستوى جميع المسابقات:

فريق مانشستر يونايتد 1/2 فريق ليستر سيتي، الدوري الإنجليزي الممتاز.

فريق برايتون أند هوف ألبيون 2/3 فريق مانشستر يونايتد، الدوري الإنجليزي الممتاز.

فريق مانشستر يونايتد 3/0 فريق توتنهام هوتسبير، الدوري الإنجليزي الممتاز.

فريق بيرنلي 2/0 فريق مانشستر يونايتد، الدوري الإنجليزي الممتاز.

فريق واتفورد 2/1 فريق مانشستر يونايتد، الدوري الإنجليزي الممتاز.

فريق يونج بويز السويسري 3/0 فريق مانشستر يونايتد، دوري أبطال أوروبا.

فريق مانشستر يونايتد 1/1 فريق ولفرهامبتون، الدوري الإنجليزي الممتاز.

فريق مانشستر يونايتد 2/2 فريق ديربي كاونتي، وفاز فريق ديربي كاونتي بركلات الترجيح، كأس الرابطة الإنجليزية.

فريق وست هام يونايتد 1/3 فريق مانشستر يونايتد، الدوري الإنجليزي الممتاز.

فريق مانشستر يونايتد 0/0 فريق فالنسيا الإسباني، دوري أبطال أوروبا.

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