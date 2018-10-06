موعد مباراة ارسنال وفولهام بمشاركة “محمد النني” الاحد 7/10/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة ارسنال وفولهام، يستعد فريق أرسنال لملاقاة مضيفه وجاره اللندني فريق فولهام في يوم الأحد الموافق 7 أكتوبر 2018 في العاصمة الإنجليزية لندن، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الثامن في إطار مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2018 / 2019 م.

ولا شك أن عشاق كرة القدم الإنجليزية في كل مكان حول العالم وخاصة عشاق نادي أرسنال وتحديداً عشاق اللاعب المصري محمد النني يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة ارسنال وفولهام، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة ارسنال وفولهام.

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وبناءً على ذلك سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة ارسنال وفولهام، إضافة إلى التشكيل المتوقع لكلاً من ارسنال وفولهام في هذه المباراة في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

موعد مباراة ارسنال وفولهام

موعد مباراة ارسنال وفولهام، يستعد فريق أرسنال لملاقاة مضيفه وجاره اللندني فريق فولهام في يوم الأحد الموافق 7 أكتوبر 2018 في العاصمة الإنجليزية لندن، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الثامن في إطار مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة ارسنال وفولهام تحديداً في تمام الساعة الواحدة ظهراً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الثانية ظهراً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الثالثة عصراً بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة ارسنال وفولهام والقنوات الناقلة للمباراة

موعد مباراة ارسنال وفولهام، سوف تكون مباراة ارسنال وفولهام منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD2 المشفرة، فيما سيكون المعلق المصري علي محمد علي هو معلق المباراة، كما ستكون مباراة ارسنال وفولهام منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD11 المشفرة باللغة الإنجليزية.

آخر تحضيرات ارسنال وفولهام والتشكيل المتوقع

موعد مباراة ارسنال وفولهام، يدخل فريق أرسنال غمار مباراته الثامنة في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الحالي، وهو عازماً على تحقيق الانتصار دون سواه من أجل مواصلة التقدم أكثر نحو صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز.

ولا شك أن الانتصارات المتتالية التي نجح فريق أرسنال في تحقيقهُا في الآونة الأخيرة، سوف تُعطيه دافعاً كبيراً للغاية من أجل المواصلة على نفس الإيقاع في الفترة القادمة، وخاصة حينما يحين موعد المباريات الكبيرة للفريق اللندني بعكس ما كان عليه في مطلع الموسم الحالي.

حيث بدأ فريق أرسنال الموسم الحالي بشكل كارثي للغاية، وذلك بعدما تعرض إلى الخسارة في أول جولتين من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث جاءت الخسارة الأولى على يد ضيفه فريق مانشستر سيتي بهدفين دون مقابل، ومن ثم جاءت الخسارة الثانية على يد مضيفه فريق تشيلسي بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

ومن المتوقع أن يقوم الإسباني أوناي إيمري مدرب فريق أرسنال بالاعتماد بنسبة كبيرة للغاية على تشكيلة لندنية سوف تتألف في هذه المباراة الهامة أمام مضيفه فريق فولهام على النحو التالي:

حراسة المرمى: لينو.

خط الدفاع: هيكتور بيليرين / شكودران موستافي / سوكراتيس / ناتشو مونريال.

خط الوسط: محمد النني / تشاكا / مسعود أوزيل / أرون رامسي.

خط الهجوم: بيير إيميريك أوباميانغ / ألكسندر لاكازيت.

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