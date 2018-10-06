موعد مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بمشاركة “محمد صلاح” الأحد 7/10/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

Advertisements

موعد مباراة ليفربول ومانشستر سيتي، يستعد فريق ليفربول لملاقاة ضيفه فريق مانشستر سيتي حامل اللقب في الموسم الماضي في مساء يوم الأحد الموافق 7 أكتوبر 2018 على ملعب أنفيلد رود في مدينة ليفربول على أرض دولة إنجلترا، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الثامن في إطار مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2018 / 2019 م.

ولا شك أن عشاق كرة القدم الإنجليزية في كل مكان حول العالم وخاصة عشاق اللاعب المصري محمد صلاح يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة ليفربول ومانشستر سيتي، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ومانشستر سيتي.

Advertisements

وبناءً على ذلك سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة ليفربول ومانشستر سيتي، إضافة إلى التشكيل المتوقع لكلاً من ليفربول ومانشستر سيتي في هذه المباراة الهامة في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

موعد مباراة ليفربول ومانشستر سيتي

موعد مباراة ليفربول ومانشستر سيتي، يستعد فريق ليفربول لملاقاة ضيفه فريق مانشستر سيتي حامل اللقب في الموسم الماضي في مساء يوم الأحد الموافق 7 أكتوبر 2018 على ملعب أنفيلد رود في مدينة ليفربول على أرض دولة إنجلترا، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الثامن في إطار مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة ليفربول ومانشستر سيتي تحديداً في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة ليفربول ومانشستر سيتي والقنوات الناقلة للمباراة

موعد مباراة ليفربول ومانشستر سيتي، سوف تكون مباراة ليفربول ومانشستر سيتي منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD2 المشفرة، فيما سيكون المعلق خليل البلوشي هو معلق المباراة.

كما ستكون مباراة ليفربول ومانشستر سيتي منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت 4K المشفرة، بينما سيكون المعلق التونسي رؤوف خليف هو معلق المباراة، وأخيراً سوف تكون مباراة ليفربول ومانشستر سيتي منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD11 المشفرة باللغة الإنجليزية.

آخر تحضيرات ليفربول ومانشستر سيتي والتشكيل المتوقع

موعد مباراة ليفربول ومانشستر سيتي، يدخل فريق ليفربول غمار مباراته الثامنة في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الحالي، وهو عازماً على العودة من جديد إلى سكة الانتصارات بعدما فشل في تحقيق أي انتصار على الإطلاق في آخر ثلاثة مباريات سواء على الصعيد المحلي أو حتى على الصعيد القاري.

حيث تعرض فريق ليفربول أولاً إلى الخسارة على أرضه على يد ضيفه فريق تشيلسي بهدفين مقابل هدف واحد في إطار مسابقة كأس الرابطة الإنجليزية، ومن ثم سقط فريق ليفربول في فخ التعادل الإيجابي بهدف لمثله أمام مضيفه فريق تشيلسي في إطار مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وبعد ذلك مباشرة تعرض فريق ليفربول إلى الخسارة خارج أرضه على يد مضيفه فريق نابولي الإيطالي بهدف وحيد دون مقابل، وهو الأمر الذي يؤكد بدوره على أن فريق ليفربول لا يمر بوضعية جيدة على الإطلاق بعكس ما كان عليه الحال في مطلع الموسم الحالي.

ولعل ما يُعقد الأمور أكثر أن كل هذه التعثرات لفريق ليفربول جاءت في المباريات الكبيرة والاختبارات المنتظرة التي كان من المفترض أن يتخطاها فريق الريدز، وذلك حتى يُثبت قدرته على المنافسة بقوة على مختلف الألقاب في الموسم الحالي.

ويأمل فريق ليفربول الآن أن يفتح صفحة جديدة في الموسم الحالي، وذلك حينما يُلاقي حامل اللقب فريق مانشستر سيتي على ملعب أنفيلد رود، علماً بأن فريق ليفربول كان بمثابة العقدة على فريق مانشستر سيتي طوال الموسم الماضي، حيث نجح فريق ليفربول في الفوز في 3 مباريات من أصل 4 مباريات جمعت بين الفريقين في الموسم الماضي على مستوى جميع المسابقات.

وبكل تأكيد يعود تراجع مستوى فريق ليفربول في الآونة الأخيرة إلى تراجع مستوى لاعبيه، وخاصة خط الهجوم الناري المكون من المصري محمد صلاح إضافة إلى السنغالي ساديو ماني وأيضاً البرازيلي روبيرتو فيرمينو، وربما ما يجعل الخوف منتشراً بشكل أكبر داخل جدران قلعة أنفيلد رود أن محمد صلاح أفضل لاعب في الفريق في الموسم الماضي بات شبحاً في الموسم الحالي بكل ما تحمله الكلمة من معنى.

ومن المتوقع أن يقوم الألماني يورغن كلوب مدرب فريق ليفربول بالاعتماد بنسبة كبيرة على تشكيلة سوف تتألف في هذه المباراة المنتظرة أمام ضيفه فريق مانشستر سيتي على النحو التالي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ألكسندر أرنولد / جو جوميز / فيرجيل فان دايك / أندي روبرتسون.

خط الوسط: جوردان هندرسون / جيمس ميلنر / جورجينيو فينالدوم.

خط الهجوم: محمد صلاح / ساديو ماني / روبيرتو فيرمينو.

أما على الجانب المقابل يبدو فريق مانشستر سيتي مستعداً بصورة مثالية للغاية من أجل خوض هذه المباراة، وخاصة وأن حامل اللقب يرغب أولاً في الانفراد بصدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز من أجل الدفاع عن لقبه، وإضافة إلى ذلك أيضاً يطمح فريق مانشستر سيتي إلى الثأر من الخسائر التي تعرض لها في الموسم الماضي على يد نظيره فريق ليفربول.

ولا شك أن الإسباني بيب جوارديولا مدرب فريق مانشستر سيتي سوف يبحث هذه المرة عن التفوق على نظيره الألماني يورغن كلوب مدرب فريق ليفربول، وخاصة وأن تاريخ المواجهات بينهما يصب في مصلحة المدرب الألماني طوال مسيرة كلاً منهما في عالم التدريب.

وبعكس فريق ليفربول يمر فريق مانشستر سيتي بوضعية طيبة للغاية منذ مطلع الموسم الحالي على كافة المستويات، ويكفي الإشارة فقط إلى أن الفريق لم يتعرض إلى أي خسارة حتى الآن سوى أمام ضيفه فريق أولمبيك ليون الفرنسي في إطار مسابقة دوري أبطال أوروبا.

ومن المتوقع أن يقوم الإسباني بيب جوارديولا مدرب فريق مانشستر سيتي بالاعتماد بنسبة كبيرة للغاية على تشكيلة سوف تتألف في هذه المباراة المنتظرة أمام مضيفه فريق ليفربول على النحو التالي:

حراسة المرمى: مورايس.

خط الدفاع: كايل ووكر / جون ستونز / نيكولاس أوتاميندي / بنجامين ميندي.

خط الوسط: فرناندينيو / إلكاي غوندوغان / ديفيد سيلفا.

خط الهجوم: رحيم ستيرلينغ / ليروي ساني / سيرجيو أجويرو.

إقرأ أيضاً: