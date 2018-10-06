تعرف على نتائج قرعة ثمن نهائي كأس زايد للأندية الأبطال 2018 / 2019

شادي عادل ، صحفي رياضي مصري ، خبرة في مجال الإعلام الرياضي الإلكتروني والصحافة الرياضية منذ عام 2015 ، مختص بالتقارير الرياضية بالفرق العالمية والعربية علي حد سواء ، البريد الرسمي للموقع : Admin@Misr365.com