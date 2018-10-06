تعرف على نتائج قرعة ثمن نهائي كأس زايد للأندية الأبطال 2018 / 2019

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شهدت العاصمة السعودية الرياض اليوم السبت الموافق 6 أكتوبر 2018 قيام الاتحاد العربي لكرة القدم بإقامة فعاليات قرعة الدور ثمن النهائي لمسابقة كأس زايد للأندية الأبطال 2018 / 2019 م، وفي هذا المقال سوف نستعرض لكم النتائج الكاملة لقرعة الدور ثمن النهائي من عمر المسابقة.
وإليكم الآن جميع الأندية المتأهلة إلى الدور ثمن النهائي في مسابقة كأس زايد للأندية الأبطال 2018 / 2019 م:
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- فريق الأهلي المصري / فريق الزمالك المصري / فريق الإسماعيلي المصري.
- فريق الاتحاد السكندري المصري / فريق النجم الساحلي التونسي / فريق المريخ السوداني.
- فريق الرجاء البيضاوي المغربي / فريق اتحاد العاصمة الجزائري / فريق الهلال السعودي.
- فريق الوصل الإماراتي / فريق النصر السعودي / فريق مولودية الجزائر الجزائري.
- فريق الأهلي السعودي / فريق وفاق سطيف الجزائري / فريق الوداد البيضاوي المغربي / فريق نفط الوسط العراقي.
أما الآن سوف نستعرض لكم النتائج الكاملة لقرعة الدور ثمن النهائي لمسابقة كأس زايد للأندية الأبطال 2018 / 2019 م:
- المباراة الأولى: فريق المريخ السوداني / فريق اتحاد العاصمة الجزائري.
- المباراة الثانية: فريق النصر السعودي / فريق مولودية الجزائر الجزائري.
- المباراة الثالثة: فريق الأهلي المصري / فريق الوصل الإماراتي.
- المباراة الرابعة: فريق الوداد البيضاوي المغربي / فريق النجم الساحلي التونسي.
- المباراة الخامسة: فريق الهلال السعودي / فريق نفط الوسط العراقي.
- المباراة السادسة: فريق الإسماعيلي المصري / فريق الرجاء البيضاوي المغربي.
- المباراة السابعة: فريق الاتحاد السكندري المصري / فريق الزمالك المصري.
- المباراة الثامنة: فريق وفاق سطيف الجزائري / فريق الأهلي السعودي.
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