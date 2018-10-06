موعد مباراة برشلونة وفالنسيا في الدوري الاسباني الاحد 7/10/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

Advertisements

موعد مباراة برشلونة وفالنسيا، يستعد فريق برشلونة حامل اللقب في الموسم الماضي لملاقاة مضيفه فريق فالنسيا في مساء يوم الأحد الموافق 7 أكتوبر 2018 على ملعب ميستايا في مدينة فالنسيا، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الثامن في إطار مسابقة الدوري الإسباني 2018 / 2019 م.

ولا شك أن عشاق كرة القدم الإسبانية في كل مكان حول العالم وخاصة عشاق نادي برشلونة وتحديداً عشاق النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة برشلونة وفالنسيا، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وفالنسيا.

Advertisements

وبناءً على ذلك سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة برشلونة وفالنسيا، إضافة إلى التشكيل المتوقع لكلاً من برشلونة وفالنسيا في هذه المباراة الهامة في مسابقة الدوري الإسباني.

موعد مباراة برشلونة وفالنسيا

موعد مباراة برشلونة وفالنسيا، يستعد فريق برشلونة حامل اللقب في الموسم الماضي لملاقاة مضيفه فريق فالنسيا في مساء يوم الأحد الموافق 7 أكتوبر 2018 على ملعب ميستايا في مدينة فالنسيا على أرض دولة إسبانيا، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الثامن في إطار مسابقة الدوري الإسباني 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة برشلونة وفالنسيا تحديداً في تمام الساعة التاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة برشلونة وفالنسيا والقنوات الناقلة للمباراة

موعد مباراة برشلونة وفالنسيا، سوف تكون مباراة برشلونة وفالنسيا منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD3 المشفرة، فيما سيكون المعلق الجزائري حفيظ دراجي هو معلق المباراة.

كما ستكون مباراة برشلونة وفالنسيا منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD11 المشفرة باللغة الإنجليزية، وأخيراً سوف تكون مباراة برشلونة وفالنسيا منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD15 المشفرة باللغة الإسبانية.

آخر تحضيرات برشلونة وفالنسيا والتشكيل المتوقع

موعد مباراة برشلونة وفالنسيا، يدخل فريق برشلونة غمار مباراته الثامنة في مسابقة الدوري الإسباني في الموسم الحالي، وهو عازماً على العودة من جديد إلى سكة الانتصارات على الصعيد المحلي مثلما فعل في منتصف الأسبوع الماضي على الصعيد القاري.

وكان فريق برشلونة قد عانى بشكل ملفت للغاية على صعيد مسابقة الدوري الإسباني في الآونة الأخيرة، ويكفي الإشارة فقط إلى أن الفريق الكتالوني لم يعرف طعم الانتصار على الإطلاق في آخر 3 مباريات خاضها في مسابقة الليغا الإسبانية.

حيث سقط فريق برشلونة أولاً في فخ التعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما أمام ضيفه فريق جيرونا، ومن ثم تعرض فريق برشلونة إلى الخسارة خارج أرضه على يد مضيفه فريق ليغانيس بهدفين مقابل هدف واحد، وأخيراً سقط فريق برشلونة في فخ التعادل الإيجابي مرة أخرى ولكن هذه المرة بهدف لمثله أمام ضيفه فريق أتلتيك بيلباو.

ولا شك أن الانتصار الأخير لفريق برشلونة خارج أرضه على حساب مضيفه فريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي في إطار مسابقة دوري أبطال أوروبا، سوف يرفع نوعاً ما من الروح المعنوية لجميع لاعبي فريق برشلونة، وذلك على الرغم من أن أداء الفريق الكتالوني في هذه المباراة الأوروبية لم يكن جيداً على الإطلاق.

وهو الأمر الذي يدعو بدوره إلى القلق بشدة داخل جدران قلعة الكامب نو، وخاصة وأن فريق برشلونة سوف يجد نفسه أمام العديد من المواجهات المعقدة طوال الأشهر القادمة حتى نهاية العام الحالي 2018، وذلك سواء على الصعيد المحلي أو حتى على الصعيد القاري.

ومن المتوقع أن يقوم الإسباني إرنستو فالفيردي مدرب فريق برشلونة بالاعتماد بنسبة كبيرة للغاية على تشكيلة كتالونية سوف تتألف في هذه المباراة المنتظرة أمام مضيفه فريق فالنسيا على النحو التالي:

حراسة المرمى: تير شتيغن.

خط الدفاع: نيلسون سيميدو / جيرارد بيكيه / صامويل أومتيتي / جوردي ألبا.

خط الوسط: سيرجيو بوسكيتس / إيفان راكيتيتش / أرتورو فيدال.

خط الهجوم: فيليبي كوتينيو / ليونيل ميسي / لويس سواريز.

أما على الجانب المقابل يبدو فريق فالنسيا مستعداً بصورة كبيرة من أجل خوض هذه المباراة المنتظرة أمام ضيفه فريق برشلونة، وخاصة بعدما عاد فريق الخفافيش بتعادل ثمين من خارج أرضه من أمام مضيفه فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي في إطار مسابقة دوري أبطال أوروبا في منتصف الأسبوع الماضي.

وبكل تأكيد سوف يكون فريق فالنسيا مرشحاً وبقوة من أجل تحقيق نتيجة إيجابية في هذه المباراة أمام ضيفه فريق برشلونة، ولعل ما يُساهم في ذلك أن فريق الخفافيش ليس مرشحاً لكي يلعب الأدوار الأولى في مسابقة الدوري الإسباني في الموسم الحالي مما سوف يجعله يخوض المباراة بدون أي ضغوطات على الإطلاق.

ومن المتوقع أن يقوم الإسباني مارسيلينو غارسيا تورال مدرب فريق فالنسيا بالاعتماد بنسبة كبيرة للغاية على تشكيلة سوف تتألف في هذه المباراة المنتظرة أمام ضيفه فريق برشلونة على النحو التالي:

حراسة المرمى: لويس نيتو.

خط الدفاع: روبن فيزو / جيسون موريو / جابرييل باوليستا / خوسيه لويس غايا.

خط الوسط: داني باريخو / فرانسيس كوكلين / جيوفري كوندوغبيا.

خط الهجوم: جونزالو غيديس / رودريغو مورينو / ميتشي باتشواي.

إقرأ أيضاً: