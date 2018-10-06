جوارديولا يستفز “محمد صلاح” قبل مواجهة ليفربول مع مانشستر سيتي

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قام الإسباني بيب جوارديولا مدرب فريق مانشستر سيتي الإنجليزي بالحديث اليوم السبت الموافق 6 أكتوبر 2018 عن المباراة المنتظرة التي سوف تجمع بين فريقه وبين مضيفه فريق ليفربول في مساء يوم غداً الأحد، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الثامن في إطار مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2018 / 2019 م.

فمن خلال تصريحات له اليوم السبت في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، أكد المدرب الإسباني بيب جوارديولا أنه يعرف جيداً كيفية إيقاف خطورة اللاعب المصري محمد صلاح، وخاصة وأن طريقة لعبه تشبه كثيراً طريقة لعب المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي نجم فريق بايرن ميونخ الألماني.

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وفي إطار تصريحاته أيضاً أشار المدرب الإسباني بيب جوارديولا إلى أن إيقاف المصري محمد صلاح لن يكون صعباً على الإطلاق مثلما كان الحال في الموسم الماضي، وخاصة وأن مستوى اللاعب المصري محمد صلاح قد انخفض بشكل ملحوظ للغاية عما كان عليه الحال طوال الموسم الماضي.

كما شدد المدرب الإسباني بيب جوارديولا في تصريحاته أيضاً على أن الطريقة الأمثل من أجل إيقاف خطورة اللاعب المصري محمد صلاح إضافة إلى زميله السنغالي ساديو ماني، هي من خلال الاستحواذ على الكرة إضافة إلى عدم ترك المساحات في المناطق الخلفية وراء المدافعين.

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