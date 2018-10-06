ملخص مباراة ريال مدريد وديبورتيفو ألافيس السبت 6/10/2018 في الدوري الإسباني

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ملخص مباراة ريال مدريد وديبورتيفو ألافيس، حقق فريق ديبورتيفو ألافيس فوزاً مفاجئاً للغاية على حساب ضيفه فريق ريال مدريد بهدف وحيد دون مقابل، وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين فى مساء اليوم السبت الموافق 6 أكتوبر 2018 على ملعب فيتوريا في إقليم الباسك على أرض دولة إسبانيا.

وقد نجح في تسجيل الهدف الوحيد لمصلحة فريق ديبورتيفو ألافيس في المباراة اللاعب مانو غارسيا في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع من عمر المباراة، علماً بأن هذه المباراة جاءت ضمن مباريات الأسبوع الثامن في إطار مسابقة الدوري الإسباني 2018 / 2019 م، وبذلك رفع فريق ديبورتيفو ألافيس رصيده إلى 14 نقطة فيما استقر رصيد فريق ريال مدريد عند 14 نقطة.

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وجاءت تشكيلة فريق ريال مدريد الأساسية في هذه المباراة الهامة على النحو التالي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: ألفارو / رافاييل فاران / سيرجيو راموس / ناتشو فيرنانديز.

خط الوسط: كارلوس كاسيميرو / توني كروس / لوكا مودريتش / داني سيبايوس.

خط الهجوم: جاريث بيل / كريم بنزيمة.

ملخص مباراة ريال مدريد وديبورتيفو ألافيس والشوط الأول من المباراة

ملخص مباراة ريال مدريد وديبورتيفو ألافيس، في شوط المباراة الأول ومنذ الوهلة الأولى في عمر اللقاء حاول فريق ريال مدريد أن يفرض سيطرته الكاملة على مجريات اللعب، وذلك في إطار سعيه لتسجيل الأهداف في وقت مبكر من أجل حسم المهمة وضمان النقاط الثلاث.

وفي الدقيقة الخامسة سنحت أولى الفرص الخطيرة لمصلحة فريق ريال مدريد في المباراة، وذلك حينما سدد الإسباني داني سيبايوس كرة أرضية من على حدود منطقة الجزاء، ولكن حارس المرمى الإسباني فيرناندو باتشيكو أبعدها بنجاح إلى الخارج.

ومع مرور الدقائق استمر فريق ريال مدريد في عملية استحواذه على الكرة بشكل كامل دون أن يتمكن من تشكيل أي خطورة على الإطلاق على مرمى أصحاب الأرض، وفي مقابل ذلك حاول فريق ديبورتيفو ألافيس أن يقوم بتأمين مناطقه الخلفية في المقام الأول قبل التفكير في أي شئ آخر.

وفي الدقائق المتبقية من الفترة الأولى من عمر اللقاء استمر الوضع على ما هو عليه دون أي جديد على الإطلاق من الفريقين، حتى أطلق الحكم صافرته معلناً عن نهاية الشوط الأول على وقع التعادل السلبي بدون أهداف.

ملخص مباراة ريال مدريد وديبورتيفو ألافيس والشوط الثاني من المباراة

ملخص مباراة ريال مدريد وديبورتيفو ألافيس، في شوط المباراة الثاني دخل فريق ريال مدريد عازماً على التقدم في النتيجة بأي وسيلة ممكنة لعدم رغبته في التعثر للمباراة الرابعة على التوالي، وفي مقابل ذلك حاول فريق ديبورتيفو ألافيس الحفاظ على نتيجة التعادل لأطول فترة ممكنة من أجل انتزاع نقطة من فم الأسد في نهاية المطاف.

وقبل انطلاق صافرة الحكم مباشرة حاول الإسباني جولين لوبيتيجي مدرب فريق ريال مدريد أن يقوم بتنشيط خطوطه الأمامية، وذلك من خلال إشراك المهاجم الإسباني ماريانو دياز بدلاً من النجم الفرنسي كريم بنزيمة.

وفي الدقيقة الثانية والستين واصل المدرب الإسباني جولين لوبيتيجي عملية تنشيط خطوطه الأمامية بحثاً عن تسجيل الأهداف، وهذه المرة من خلال إشراك النجم الإسباني ماركو أسينسيو بدلاً من متوسط الميدان البرازيلي كارلوس كاسيميرو.

وفي الدقيقة التاسعة والستين كاد فريق ريال مدريد ينجح أخيراً في تحقيق مبتغاه، وذلك حينما سدد النجم الويلزي جاريث بيل كرة قوية من خارج منطقة الجزاء، ولكن كرته مرت جانباً دون أن تُشكل أي خطورة على مرمى فريق ديبورتيفو ألافيس.

وقبل نهاية المباراة بقليل وتحديداً في الدقيقة السابعة والسبعين، سنحت أمام فريق ديبورتيفو ألافيس فرصة مثالية للغاية من أجل خطف هدف الانتصار، وذلك حينما انفرد اللاعب جوني بحارس المرمى البلجيكي تيبو كورتوا، ولكن كرته مرت بجانب القائم الأيسر بقليل لحارس المرمى تيبو كورتوا.

وبعدها بثلاثة دقائق فقط لا غير دفع المدرب الإسباني جولين لوبيتيجي بآخر أوراقه الهجومية في المباراة على أمل أن يتمكن فريقه من تحقيق الانتصار في نهاية المطاف، وذلك من خلال إشراك المهاجم البرازيلي الشاب فينيسيوس جونيور بدلاً من النجم جاريث بيل.

وفي الدقائق القليلة المتبقية من عمر المباراة استمر الوضع على ما هو عليه دون أي جديد على الإطلاق من الفريقين، حتى جاءت الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع وحينها فجر فريق ديبورتيفو ألافيس المفاجأة بعدما نجح في تسجيل هدفه الوحيد في المباراة عبر البديل مانو غارسيا وسط فرحة عارمة من طرف الجماهير في المدرجات، لتذهب المباراة مباشرة بعد ذلك إلى نهايتها دون جديد على وقع خيبة كبيرة للغاية للفريق الملكي.

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