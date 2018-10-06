كارتيرون يتخذ قرارات مفاجئة للغاية قبل مواجهة الاتحاد السكندري !

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اتخذ الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم السبت الموافق 6 أكتوبر 2018 قرارات مفاجئة للغاية، وذلك قبل المواجهة التي سوف تجمع بين فريقه وبين ضيفه فريق الاتحاد السكندري في مساء يوم غداً الأحد على ملعب السلام في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز.

حيث قرر المدير الفني الفرنسي باتريس كارتيرون استبعاد عناصر هامة للغاية من قائمة فريقه التي سوف تكون حاضرة في المباراة القادمة أمام فريق الاتحاد السكندري، حيث تم استبعاد كلاً من: وليد أزارو / حسام عاشور / باسم علي / محمد الشناوي / محمد نجيب.

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ومن جهة أخرى لم تعرف قائمة فريق الأهلي أيضاً تواجد العديد من العناصر الأخرى الهامة بسبب الإصابة، حيث غاب عن قائمة المارد الأحمر بداعي الإصابة كلاً من: سعد الدين سمير / عمرو السولية / جونيور أجايي / علي معلول / ميدو جابر / صلاح محسن.

أما قائمة فريق الأهلي التي سوف تكون حاضرة في المباراة القادمة أمام فريق الاتحاد السكندري، فقد جاءت على النحو التالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي / علي لطفي.

خط الدفاع: أحمد فتحي / ساليف كوليبالي / أيمن أشرف / صبري رحيل / أحمد علاء / محمد هاني.

خط الوسط: هشام محمد / إسلام محارب / أحمد حمودي / مؤمن زكريا / وليد سليمان / محمد شريف / ناصر ماهر / أحمد حمدي / أكرم توفيق / كريم نيدفيد.

خط الهجوم: مروان محسن / أحمد ياسر ريان.

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