موعد مباراة الأهلي والاتحاد في الدوري المصري الاحد 7/10/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة الأهلي والاتحاد السكندري، يستعد فريق الأهلي لملاقاة ضيفه فريق الاتحاد السكندري في مساء يوم الأحد الموافق 7 أكتوبر 2018 على ملعب السلام في العاصمة المصرية القاهرة، وذلك ضمن مباريات الأسبوع العاشر في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز 2018 / 2019 م.

ولا شك أن عشاق كرة القدم المصرية في كل مكان حول العالم وخاصة عشاق النادي الأهلي يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة الأهلي والاتحاد السكندري، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والاتحاد السكندري.

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وبناءً على ذلك سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة الأهلي والاتحاد السكندري، إضافة إلى التشكيل المتوقع لكلاً من الأهلي والاتحاد السكندري في هذه المباراة الهامة في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي والاتحاد السكندري

موعد مباراة الأهلي والاتحاد السكندري، يستعد فريق الأهلي لملاقاة ضيفه فريق الاتحاد السكندري في مساء يوم الأحد الموافق 7 أكتوبر 2018 على ملعب السلام في العاصمة المصرية القاهرة، وذلك ضمن مباريات الأسبوع العاشر في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة الأهلي والاتحاد السكندري تحديداً في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة الأهلي والاتحاد السكندري والقنوات الناقلة للمباراة

موعد مباراة الأهلي والاتحاد السكندري، سوف تكون مباراة الأهلي والاتحاد السكندري منقولة بشكل حصري عبر قناة أون سبورت HD1، كما ستكون مباراة الأهلي والاتحاد السكندري منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة النيل للرياضة، وذلك سواء على التردد الفضائي أو حتى على التردد الأرضي.

آخر تحضيرات الأهلي والاتحاد السكندري والتشكيل المتوقع

موعد مباراة الأهلي والاتحاد السكندري، يدخل فريق الأهلي غمار مباراته العاشرة في مسابقة الدوري المصري الممتاز في الموسم الحالي، وهو عازماً على تحقيق الانتصار دون سواه من أجل التقدم نوعاً ما نحو صدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز التي ابتعد عنها في الآونة الأخيرة بسبب كثرة مبارياته المؤجلة.

ولا شك أن فريق الأهلي يعيش فترة زاهية للغاية منذ مطلع الموسم الحالي رفقة مديره الفني الفرنسي باتريس كارتيرون، والذي أحدث بدوره العديد من التغييرات الإيجابية داخل جدران القلعة الحمراء بعكس ما كان عليه الحال في الموسم الماضي مع الكابتن حسام البدري المدير الفني السابق للمارد الأحمر.

وبكل تأكيد سوف تكون معنويات فريق الأهلي كبيرة للغاية قبل خوض هذه المباراة أمام ضيفه فريق الاتحاد السكندري، وخاصة بعدما اقترب المارد الأحمر من التأهل إلى الدور النهائي في مسابقة دوري أبطال أفريقيا، وذلك بعدما فاز في المباراة ذهاب الدور نصف النهائي على حساب ضيفه فريق وفاق سطيف بهدفين دون مقابل.

وكان الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الأهلي قد كشف عن قائمة فريقه التي سوف تكون حاضرة في هذه المباراة، حيث جاءت قائمة فريق الأهلي على النحو التالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي / علي لطفي.

خط الدفاع: أحمد فتحي / ساليف كوليبالي / أيمن أشرف / صبري رحيل / محمد هاني / أحمد علاء.

خط الوسط: هشام محمد / أحمد حمودي / أحمد حمدي / وليد سليمان / إسلام محارب / مؤمن زكريا / محمد شريف / ناصر ماهر / أكرم توفيق / كريم نيدفيد.

خط الهجوم: مروان محسن / أحمد ياسر ريان.

ومن المتوقع أن يقوم المدير الفني الفرنسي باتريس كارتيرون بالاعتماد بنسبة كبيرة للغاية على تشكيلة سوف تتألف في هذه المباراة الهامة أمام ضيفه فريق الاتحاد السكندري على النحو التالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي.

خط الدفاع: أحمد فتحي / ساليف كوليبالي / أيمن أشرف / صبري رحيل.

خط الوسط: هشام محمد / إسلام محارب / أحمد حمودي / ناصر ماهر / وليد سليمان.

خط الهجوم: مروان محسن.

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