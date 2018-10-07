تعرف على تشكيل الأهلي المتوقع في مباراة اليوم أمام الاتحاد السكندري

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يشهد ملعب السلام في العاصمة المصرية القاهرة في مساء اليوم الأحد الموافق 7 أكتوبر 2018 مباراة مثيرة للغاية، وذلك حينما يستقبل فريق الأهلي ضيفه فريق الاتحاد السكندري ضمن مباريات الأسبوع العاشر في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة الأهلي والاتحاد السكندري تحديداً في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، إضافة إلى الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت أبوظبي، وأيضاً الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

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وسوف تكون مباراة الأهلي والاتحاد السكندري منقولة بشكل حصري عبر قناة أون سبورت HD1، فيما سيكون المعلق أيمن الكاشف هو معلق المباراة على القناة الصوتية الأولى، كما سيكون المعلق مؤمن حسن هو معلق المباراة أيضاً ولكن على القناة الصوتية الثانية.

وسوف تكون مباراة الأهلي والاتحاد السكندري منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة النيل للرياضة، وذلك سواء على التردد الأرضي أو حتى على التردد الفضائي على القمر الصناعي نايل سات.

وكان الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الأهلي قد كشف في وقت سابق عن قائمة فريقه التي سوف تكون حاضرة في هذه المباراة أمام ضيفه فريق الاتحاد السكندري، حيث تكونت قائمة فريق الأهلي على النحو التالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي / علي لطفي.

خط الدفاع: أحمد فتحي / ساليف كوليبالي / أيمن أشرف / صبري رحيل / محمد هاني / أحمد علاء.

خط الوسط: هشام محمد / أحمد حمدي / إسلام محارب / أحمد حمودي / وليد سليمان / مؤمن زكريا / ناصر ماهر / أكرم توفيق / كريم نيدفيد / محمد شريف.

خط الهجوم: مروان محسن / أحمد ياسر ريان.

ومن المتوقع أن يقوم المدير الفني الفرنسي باتريس كارتيرون بالاعتماد على تشكيلة سوف تتألف في هذه المباراة أمام ضيفه فريق الاتحاد السكندري على النحو التالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي.

خط الدفاع: أحمد فتحي / ساليف كوليبالي / أيمن أشرف / صبري رحيل.

خط الوسط: هشام محمد / إسلام محارب / مؤمن زكريا / أحمد حمدي / وليد سليمان.

خط الهجوم: مروان محسن.

وإليكم الآن ترتيب كلاً من فريق الأهلي إضافة إلى فريق الاتحاد السكندري حتى هذه اللحظة في مسابقة الدوري المصري الممتاز في الموسم الحالي 2018 / 2019:

المركز الثامن: فريق الأهلي، يمتلك في رصيده 11 نقطة.

المركز العاشر: فريق الاتحاد السكندري، يمتلك في رصيده 11 نقطة.

وأخيراً سوف نستعرض لكم الآن جميع نتائج فريق الأهلي حتى هذه اللحظة في الموسم الحالي 2018 / 2019 على مستوى جميع المسابقات:

فريق الأهلي 0/3 فريق تاونشيب رولز البوتسواني، دوري أبطال أفريقيا.

فريق تاونشيب رولز البوتسواني 1/0 فريق الأهلي، دوري أبطال أفريقيا.

فريق الأهلي 1/1 فريق الإسماعيلي، الدوري المصري الممتاز.

فريق المصري البورسعيدي 2/0 فريق الأهلي، الدوري المصري الممتاز.

فريق الأهلي 0/0 فريق النجمة اللبناني، كأس زايد للأندية الأبطال.

فريق الترجي الرياضي التونسي 1/0 فريق الأهلي، دوري أبطال أفريقيا.

فريق الأهلي 0/1 فريق وادي دجلة، الدوري المصري الممتاز.

فريق حرس الحدود 2/0 فريق الأهلي، الدوري المصري الممتاز.

فريق الأهلي 3/4 فريق كمبالا سيتي الأوغندي، دوري أبطال أفريقيا.

فريق الأهلي 0/0 فريق الإنتاج الحربي، الدوري المصري الممتاز.

فريق حوريا كوناكري الغيني 0/0 فريق الأهلي، دوري أبطال أفريقيا.

فريق الأهلي 0/4 فريق حوريا كوناكري الغيني، دوري أبطال أفريقيا.

فريق النجمة اللبناني 4/1 فريق الأهلي، كأس زايد للأندية الأبطال.

فريق الأهلي 0/2 فريق وفاق سطيف الجزائري، دوري أبطال أفريقيا.

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